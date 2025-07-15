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Köln'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Köln'de düzenlenen anma programında, 15 Temmuz darbe girişimi kınandı ve şehitler anıldı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 22:05
Köln'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Köln'de 15 Temmuz Anma Programı Yapıldı

Almanya'nın Köln kentinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" temalı anma programı düzenlendi. Program, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, FETÖ'nün darbe girişiminin sadece devlet kurumlarını değil, aynı zamanda anayasal düzeni, demokrasiyi ve milletin birliğini hedef aldığını vurguladı.

Al, darbe girişimi sırasında 253 kişinin şehit olduğunu ve 2 binden fazla kişinin yaralandığını hatırlatarak, bu kişilerin özgürlük ve demokrasi uğruna canlarını feda eden kahramanlar olduğunu ifade etti.

Anma programında yapılan konuşmalarda, FETÖ'nün darbe girişimi kesin bir dille kınandı. Katılımcılar, bu tür hain girişimlerin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Programın sonunda, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu ay yıldızlı balonlar gökyüzüne salındı.

Almanya'nın Köln kentinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Zaferin Adı...

Almanya'nın Köln kentinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" temalı anma programı düzenlendi. Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda düzenlenen programda, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu ay yıldızlı balonlar uçuruldu.

Almanya'nın Köln kentinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Zaferin Adı...

Almanya'nın Köln kentinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" temalı anma programı düzenlendi. Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda düzenlenen programda, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu ay yıldızlı balonlar uçuruldu.

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