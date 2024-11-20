Köln'de Cuma Günleri Öğle Ezanı Uygulaması Devam Ediyor

Köln'de Cuma Günleri Öğle Ezanı Yeniden Okunacak

Almanya'nın Köln şehrinde, Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgede, bir süredir uygulanan öğle ezanı hoparlörden okunma projesinin devam edeceği bildirildi. Bu uygulama, geçen iki yıl boyunca pilot proje olarak geliştirilmişti.

Uygulamanın Süresiz Uzatılması

Alman basınında yer alan haberlere göre, Büyükşehir Belediyesi ve cami yönetimlerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, belirlenen şartların yerine getirilmiş olması nedeniyle imzalanan anlaşmanın süresiz olarak uzatılacağı ifade edildi.

Köln'de Ekim 2022'den bu yana, cuma günleri saat 12.00 ile 15.00 arasında, öğle ezanı hoparlörden okunuyor. Ezanın süresi ise 5 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanmış olup, komşuları rahatsız etmeyecek bir ses düzeyinde, kilise çanlarında olduğu gibi sürdürülüyor.

Kardeş Uygulamalar

Almanya genelinde, bu tür uygulamalar Köln dışında da görülmekte. Yaklaşık 37 yıldır Düren Camisi'nde ve uzun yıllardır Rendsburg Camisi'nde benzer şekilde ezan okunuyor.

Ayrıca, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) ve Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri de Köln'de bulunmaktadır.

Almanya genelinde yalnızca DİTİB'e bağlı yaklaşık 900 cami bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.