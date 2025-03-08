Köln'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Anlamlı İftar Programı

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), geleneksel iftar programını gerçekleştirdi. Program, geniş bir katılımcı kitlesi ile önemli mesajlar içerdi.

Önemli Konuklar İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Köln'de gerçekleştirilen iftar programına, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Almanya Temsilcisi Zühal Aksoy, UID Genel Başkanı Kenan Aslan ile UID'nin ülke ve bölge başkanları katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Vurgusu

Programda konuşan Zafer Sırakaya, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ayrıca, Anadolu'dan Almanya'ya göçün 64. yılı dolayısıyla önemli veriler paylaştı.

Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türk nüfusunun 7,5 milyona ulaştığını, bunun 5,5 milyonunun Avrupa'da, 3,5 milyonunun ise Almanya'da yaşadığını belirtti. Sırakaya, yurt dışındaki Türklerin o ülke ekonomilerine katkı sağladığını vurguladı ve Türk toplumunun artık yalnızca misafir işçiler değil, birçok alanda başarı göstermiş bir topluluk olduğunu ifade etti.

Barış ve Eşit Yurttaşlık Üzerine Mesajlar

Konuşmasında, dünyada süregelen vahşet ve zulüme dikkat çeken Sırakaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barış için çabalarının sürdüğünü belirtti.

UID Genel Başkanı Kenan Aslan ise Avrupa'daki Türklerin son 60 yıl içinde sosyal, kültürel ve ekonomik alanda entegrasyonu başardığını söyledi. Aslan, Türk diasporasının toplumların temel unsurlarından biri haline geldiğine işaret ederek, bu uyumun siyasi katılımı da içermesi gerektiğini vurguladı.

Aslan, Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı tehditlerine karşı eşit yurttaşlık ilkesinin güçlendirilmesi ve hoşgörülü politikaların benimsenmesi gerektiğini dile getirdi.

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), iftar programı düzenledi.

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), iftar programı düzenledi.