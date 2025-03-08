Köln'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Anlamlı İftar Programı

Köln'de UID, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi ve milletvekillerinin katıldığı iftar programı düzenledi. Katılımcılar, Türk diasporasının önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:30
Köln'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Anlamlı İftar Programı

Köln'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Anlamlı İftar Programı

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), geleneksel iftar programını gerçekleştirdi. Program, geniş bir katılımcı kitlesi ile önemli mesajlar içerdi.

Önemli Konuklar İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Köln'de gerçekleştirilen iftar programına, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Almanya Temsilcisi Zühal Aksoy, UID Genel Başkanı Kenan Aslan ile UID'nin ülke ve bölge başkanları katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Vurgusu

Programda konuşan Zafer Sırakaya, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ayrıca, Anadolu'dan Almanya'ya göçün 64. yılı dolayısıyla önemli veriler paylaştı.

Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türk nüfusunun 7,5 milyona ulaştığını, bunun 5,5 milyonunun Avrupa'da, 3,5 milyonunun ise Almanya'da yaşadığını belirtti. Sırakaya, yurt dışındaki Türklerin o ülke ekonomilerine katkı sağladığını vurguladı ve Türk toplumunun artık yalnızca misafir işçiler değil, birçok alanda başarı göstermiş bir topluluk olduğunu ifade etti.

Barış ve Eşit Yurttaşlık Üzerine Mesajlar

Konuşmasında, dünyada süregelen vahşet ve zulüme dikkat çeken Sırakaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barış için çabalarının sürdüğünü belirtti.

UID Genel Başkanı Kenan Aslan ise Avrupa'daki Türklerin son 60 yıl içinde sosyal, kültürel ve ekonomik alanda entegrasyonu başardığını söyledi. Aslan, Türk diasporasının toplumların temel unsurlarından biri haline geldiğine işaret ederek, bu uyumun siyasi katılımı da içermesi gerektiğini vurguladı.

Aslan, Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı tehditlerine karşı eşit yurttaşlık ilkesinin güçlendirilmesi ve hoşgörülü politikaların benimsenmesi gerektiğini dile getirdi.

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), iftar...

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), iftar programı düzenledi.

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), iftar...

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), iftar programı düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Nevşehir'de Yayalara Çarpan Sürücü Hakim Karşısında
3
Uysal'dan Öcalan'ın Çağrısına Sert Yanıt: PKK'nın Vesayeti Kaldırılmalı
4
Diyarbakır'da Kaybolan Genç Mehmet Yüksel'in Cansız Bedeni Batman'da Bulundu
5
Arap Birliği'nden Suriye'deki Güvenlik Güçlerine Yönelik Saldırıya Sert Tepki
6
İtalya'da Kadına Yönelik Şiddet Protestoları ve Yeni Yasa Tasarısı
7
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!