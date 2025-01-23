Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan Haiti'ye Suikast Özrü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Temmuz 2021'de Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikasta uğraması nedeniyle Haiti'den özür diledi. Petro, bu açıklamaları Haiti'nin güneyinde yer alan Jacmel kentinde gerçekleştirdi.

Petro, "Sizden af dilemek için buradayım, çünkü kalpleri karanlık, derileri beyaz, Florida eyaletinden çıkarları olan paralı askerler olarak maaş alan Kolombiyalılar, (Moise'yi) öldürmek için bu topraklara gelmeye karar verdi. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Eski Haiti Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021 tarihinde suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yapılan soruşturmalar, suikasti 26 Kolombiyalı paralı askerin gerçekleştirdiğini ortaya koymuştu.