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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Kongre'ye Sert Eleştiri: Vergi Reformu Reddedildi

Cumhurbaşkanı Petro, vergi reformu yasa tasarısının Kongre tarafından reddedilmesine tepki gösterdi, siyasi yenilgi vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 08:02
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Kongre'ye Sert Eleştiri: Vergi Reformu Reddedildi

Petro, Vergi Reformu Tasarısının Reddedilmesine Tepki Gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, hükümetin 2025 bütçesini tamamlamaya yönelik hazırladığı vergi reformu yasa tasarısının Kongre tarafından reddedilmesine sert tepki gösterdi. Petro, bu kararın arkasında yatan sebepleri sorguladı ve Kongre'nin hareketlerinin ülkenin büyük şirketlerini ve elit kesimlerini koruma çabası olduğunu dile getirdi.

Reformun Amacı ve Hükümetin Hedefleri

Reformun, 2025 bütçesini güçlendirme amacı taşıdığını vurgulayan Petro, açıklamasında "Orta sınıfın vergilerini düşürmek yerine, büyük fosil yakıt şirketleri ile çevrim içi şans ve bahis oyunlarıyla uğraşan karanlık girişimcileri korumayı seçtiler," değerlendirmesini yaptı. Kolombiya basını, bu yasa tasarısının Kongre’de kabul edilmemesini hükümet açısından ciddi bir siyasi yenilgi olarak yorumladı.

İçişleri Bakanı Cristo'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, reformun Kongre tarafından kabul edilmemesinin üzücü bir durum olduğunu belirterek, bu reformun ülke için son derece önemli ve gerekli olduğunu kaydetti. Cristo, yasa tasarısının geçmesi için diyaloğa devam edeceklerini ifade etti ve "Bu siyasi sistemi bugünkü haliyle sürdürmekten vazgeçmiş değiliz. Taraflarla konuşmaya, ısrarcı olmaya ve alternatifleri araştırmaya devam edeceğiz," dedi.

Hükümetin Hedefleri

Petro hükümeti, vergi reformuyla birlikte şeffaflık sağlanmasını, seçim kampanyalarının devlet tarafından finanse edilmesini, siyasi partilerin güçlendirilmesini, kapalı listeler aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını ve bağımsız bir seçim otoritesinin garanti altına alınmasını hedefliyordu. Hükümet, 2025 mali bütçesini güçlendirmek için 2,227 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

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