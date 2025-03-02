Kolombiya'da 44. Uluslararası Turizm Fuarı Küresel İlgiyi Çekti

Kolombiya'da düzenlenen 44. Uluslararası Turizm Fuarı, Türk seyahat şirketlerinin katılımıyla önemli başarılar elde etti.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 06:35
Kolombiya'da 44. Uluslararası Turizm Fuarı Küresel İlgiyi Çekti

Kolombiya'da 44. Uluslararası Turizm Fuarı Tamamlandı

Güney Amerika'nın renkli atmosferinde, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirilen 44. Uluslararası Turizm Fuarı, bu yıl da büyük bir ilgiyle sona erdi. Vitrina Turistica Anato 2025 adıyla bilinen etkinlik, 26 Şubat'ta Corferias Fuar Alanı'nda kapılarını açtı ve çok sayıda Türk seyahat şirketine ev sahipliği yaptı.

Önemli Katılımlar ve Vurgular

Kolombiya Turizm Bakan Yardımcısı Juan Manrique Camargo, fuarın sektöre katkılarının büyük olduğunu belirtti. Camargo, "Fuar, Kolombiya ve dünya turizmine büyük katkılar sağlayan önemli bir organizasyon." dedi.

Güney Amerika Mega Travel'ın Operasyon Müdürü Mehmet Çankaya, Türk dizileri ve Türk Hava Yolları'nın Türkiye turizmine sağladığı katkıları vurguladı. Çankaya, "Latin Amerika başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın birçok bölgesine satış yapıyoruz. Türkiye'nin sunduğu cazip fırsatlar, bu fuarı daha da önemli hale getiriyor." şeklinde konuştu.

Türk Seyahat Şirketlerinin Başarısı

Fuarda Türkiye'yi temsil eden Ada Vegas Travel sahibi Yüksel Taşdemir, 2014 yılından bu yana Kolombiya'daki etkinliğe katıldıklarını belirtti. Taşdemir, "Müşterilerimizle birebir görüşme fırsatı yakalıyoruz ve Türkiye'nin tanıtımı açısından oldukça verimli bir etkinlik geçiriyoruz." dedi.

Fuar organizatörü Anato, bu yıl 130'dan fazla ülkeden katılımcı olduğunu ve etkinliği 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini duyurdu. Kolombiya'nın turizm potansiyelinin yüksekliği bir kez daha gözler önüne serildi.

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