DOLAR
41,04 -0,01%
EURO
47,8 0,04%
ALTIN
4.475,15 -0,05%
BITCOIN
4.600.107,67 -0,68%

Kolombiya'da EMC'ye Operasyon: 30 Kişi Öldü

Kolombiya ordusunun Guaviare'de EMC'ye düzenlediği operasyonda 30 kişi öldü; iki üst düzey elebaşının da aralarında olduğu operasyonda 8.432 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 01:00
Kolombiya'da EMC'ye Operasyon: 30 Kişi Öldü

Kolombiya ordusunun EMC operasyonunda 30 kişi öldü

Kolombiya ordusunun, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarından ayrılan silahlı grup Estado Mayor Central (EMC)'e yönelik operasyonunda 30 kişi öldü.

Ulusal basında yer alan habere göre operasyon, Guaviare yönetim bölgesine bağlı El Retorno kırsalında gerçekleştirildi. Çatışmada EMC'ye mensup kişilerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Polis ve Silahlı Kuvvetlerin Özel Operasyonlar Ortak Komutanlığı (CCOES), yaklaşık 5 aylık istihbarat çalışmasının ardından düzenlenen operasyonda ölenler arasında iki üst düzey elebaşının da bulunduğunu açıkladı.

CCOES ayrıca operasyon kapsamında durdurulan bir kamyonda 8 bin 432 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve EMC'ye son dönemde ağır darbeler indirildiğini bildirdi.

EMC'nin yapısı ve faaliyetleri

EMC, "Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera tarafından yönetiliyor ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmamış bir yapı olarak tanımlanıyor. Basında EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da anılıyor.

Ülke basınına göre EMC'nin üye sayısı 3 bin 500'den fazla olup bunun 2 bin 180'i silahlı durumda. Örgüt, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğu bölgelerinde uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi gelir kaynaklarıyla finansman sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Eski Eşini 8 Yerinden Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı
2
Antalyaspor Dario Saric’i 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti
3
İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu
4
Erzurum'da JASAT, 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firariyi yakaladı
5
Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!
6
Kuveyt: İsrail'in Suriye'deki saldırıları egemenlik ihlali
7
Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı'nda Çelik Kubbe Teslimatı ve Akademi Mezuniyetine Katılacak

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025