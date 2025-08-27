Kolombiya'da EMC'ye Operasyon: 30 Kişi Öldü

Kolombiya ordusunun EMC operasyonunda 30 kişi öldü

Kolombiya ordusunun, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarından ayrılan silahlı grup Estado Mayor Central (EMC)'e yönelik operasyonunda 30 kişi öldü.

Ulusal basında yer alan habere göre operasyon, Guaviare yönetim bölgesine bağlı El Retorno kırsalında gerçekleştirildi. Çatışmada EMC'ye mensup kişilerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Polis ve Silahlı Kuvvetlerin Özel Operasyonlar Ortak Komutanlığı (CCOES), yaklaşık 5 aylık istihbarat çalışmasının ardından düzenlenen operasyonda ölenler arasında iki üst düzey elebaşının da bulunduğunu açıkladı.

CCOES ayrıca operasyon kapsamında durdurulan bir kamyonda 8 bin 432 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve EMC'ye son dönemde ağır darbeler indirildiğini bildirdi.

EMC'nin yapısı ve faaliyetleri

EMC, "Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera tarafından yönetiliyor ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmamış bir yapı olarak tanımlanıyor. Basında EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da anılıyor.

Ülke basınına göre EMC'nin üye sayısı 3 bin 500'den fazla olup bunun 2 bin 180'i silahlı durumda. Örgüt, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğu bölgelerinde uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi gelir kaynaklarıyla finansman sağlıyor.