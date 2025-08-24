Kolombiya'da Yıllardır Aranan Uyuşturucu Kaçakçısı Luis Vera Fernandez Yakalandı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçılarından Luis Vera Fernandez'in polis operasyonu sonucu yakalandığını duyurdu.

Operasyonun detayları

Petro, Fernandez'in Cundinamarca'nın El Penon bölgesinde ele geçirildiğini belirtti. Emniyetten yapılan açıklamada, El Penon'da tek katlı bir evde yaşayan ve 10 yılı aşkın süredir hakkında yakalama kararı bulunan Fernandez'in polis operasyonuyla yakalandığı bildirildi.

Yakalanan kişinin, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central elebaşı Ivan Mordisco'nun kardeşi olduğu vurgulandı. Fernandez, ülkenin güneyinde uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma, yasa dışı finans ve lojistik ağlarını kurmakla suçlanıyor.

EMC ve ülke genelindeki saldırılar

Hükümet, Ivan Mordisco'nun yakalanması için yaklaşık 1 milyon dolar ödül vaadinde bulunmuştu. Yetkililer, bazı saldırılardan EMC'yi sorumlu tutuyor.

Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Cali kentindeki Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında 21 Ağustos'ta bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Aynı gün, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğradıktan sonra düşen helikopterdeki 13 polis yaşamını yitirdi. Yetkililer bu saldırılardan Estado Mayor Central (EMC) elebaşı Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Basın verilerine göre, "Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına katılmayan EMC; Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor. Örgütün üyelik sayısı 3 bin 500'den fazla, bunların 2 bin 180'i silahlı olarak aktarılıyor.