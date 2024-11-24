Kolombiya'da Yüzlerce Kişi Hükümet Protestosu Düzenledi

Gösteriler genellikle olaysız bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak güvenlik güçleri, devlet binalarının çevresine güvenlik bariyerleri kurarak tedbir aldı.

Cumhurbaşkanı'nın Yanıtı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkede herkesin protesto hakkına sahip olduğunu vurguladı. Önceki hükümetlerin aksine göstericilere zarar verilmediğinin altını çizen Petro, demokratik bir yönetim anlayışına bağlı olduklarını ifade etti.

Petro, "Bana karşı kendilerini ifade eden insanların sayısı ne olursa olsun, hükümetim onların tüm demokratik güvencelere sahip olmasını sağlayacaktır." diyerek protestocuların haklarına saygı duyduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.