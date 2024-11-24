DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.392.671,65 -0,61%

Kolombiya'da Yüzlerce Kişi Hükümet Protestosu Düzenledi

Kolombiya'nın birçok kentinde yüzlerce kişi, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun hükümetine karşı protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 05:54
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 05:54
Kolombiya'da Yüzlerce Kişi Hükümet Protestosu Düzenledi

Kolombiya'da Hükümet Protestoları

Kolombiya’nın çeşitli şehirlerinde, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun hükümetine karşı yüzlerce kişi meydanlara çıkarak protesto düzenledi. Başkent Bogota başta olmak üzere, Medellin ve Cali gibi büyük kentlerde toplanan kalabalık gruplar, hükümetin politikalarını hedef aldı.

Protestoların Detayları

Bogota'daki Ulusal Park’ta bir araya gelen göstericiler, müzik ve sloganlar eşliğinde tarihi Bolivar Meydanı

Gösteriler genellikle olaysız bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak güvenlik güçleri, devlet binalarının çevresine güvenlik bariyerleri kurarak tedbir aldı.

Cumhurbaşkanı'nın Yanıtı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkede herkesin protesto hakkına sahip olduğunu vurguladı. Önceki hükümetlerin aksine göstericilere zarar verilmediğinin altını çizen Petro, demokratik bir yönetim anlayışına bağlı olduklarını ifade etti.

Petro, "Bana karşı kendilerini ifade eden insanların sayısı ne olursa olsun, hükümetim onların tüm demokratik güvencelere sahip olmasını sağlayacaktır." diyerek protestocuların haklarına saygı duyduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Gölbaşı 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti
2
Kolombiya'da Yüzlerce Kişi Hükümet Protestosu Düzenledi
3
Anadolu Otoyolu Kardan Ulaşıma Açıldı
4
BAE ve Endonezya'dan Tarihi Anlaşmalar: İşbirliği Alanları Genişliyor
5
Manisa'da Hemzemin Geçitte Tren Kazası: Sürücü Yaralandı
6
Balıkesir'de Kuyu-44 Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı
7
Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı