Kolombiya Hükümeti ve ELN Arasındaki Barış Görüşmeleri Askıya Alındı

Barış Görüşmeleri Askıya Alındı

Kolombiya hükümeti, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yürütülen barış görüşmelerinin süresiz olarak askıya alındığını açıkladı. Hükümetin barış müzakereleri için görevlendirdiği heyetten yapılan resmi açıklamada, görüşmelerin ilerleyebilmesi için ELN'nin bu yönde bir irade göstermesi gerektiği vurgulandı.

Saldırı Sonrası Durdurma Kararı

Açıklamada, kararın, Kolombiya ordusuna düzenlenen roketli saldırının hemen ardından alındığı belirtildi. "Bugün itibarıyla diyalog süreci durdurulmuştur. Barış görüşmelerinin sürdürülebilirliği ciddi şekilde zarar gördü ve tekrar devam etmesi ELN'nin barış iradesinin açık bir göstergesiyle mümkün olacaktır" denildi.

Askerlere Yönelik Saldırı

Kolombiya ordusunun yaptığı bir açıklamaya göre, Arauca bölgesindeki bir kasabaya roketli saldırı düzenlendi. ELN'nin üstlenmediği saldırıda 2 asker yaşamını yitirirken, 26 asker yaralandı.

İsteksizlik Eleştirisi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ELN'yi barış müzakerelerinde yeterince istekli olmamakla eleştirirken, örgüt de hükümetin sunduğu "gizli anlaşma" maddelerini yetersiz bulduğunu belirtti. Hükümetten, kendilerini terörist gruplar listesinden çıkarma talebinde bulundu.​

Müzakere Süreci ve Geçmişteki Gelişmeler

Venezuela'nın garantörlüğünde, başkent Karakas’ta bir araya gelen taraflar, 2019 yılında askıya alınan müzakereleri 22 Kasım 2022'de tekrar başlatmıştı. Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması"nın imzalanmasıyla sona erdi ve bu anlaşma 3 Ağustos 2023'te yürürlüğe girdi. Ayrıca, Kolombiya hükümeti ve ELN, 6 Şubat'ta, karşılıklı ateşkes anlaşmasını 6 ay uzatma kararı almıştı.