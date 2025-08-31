DOLAR
Kolombiya, İsrail'e Kömür İhracatını Tamamen Yasakladı

Kolombiya, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro talimatıyla İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasakladı; istisalar kaldırıldı ve gemilere el koyma yetkisi verildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 09:02
Kolombiya, İsrail'e Kömür İhracatını Tamamen Yasakladı

Kolombiya, İsrail'e Kömür İhracatını Tamamen Yasakladı

Kolombiya hükümeti, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklayan kararnamenin yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığının Amerikan X şirketinin hesabından yapılan açıklamada, "Filistin halkına yönelik savaş eylemlerinin devam etmesi" gerekçe gösterilerek İsrail’e kömür ihracatını yasaklayan yeni kararnamenin yürürlüğe konulduğu duyuruldu. Kararnamede kömür ihracatının "savaş makinesine katkı sağladığı"na dikkat çekildi ve kararın Kolombiya hükümetinin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla desteklendiği ifade edildi.

Kararnamenin kapsamı ve istisnelerin kaldırılması

Haziran 2024’te İsrail’e kömür ihracatını yasaklayan benzer düzenlemeler yapılmış, ancak uzun vadeli sözleşmeler nedeniyle bazı istisnalar tanınmıştı. Yeni kararnameyle bu istisnalar ortadan kaldırıldı ve İsrail’e kömür ihracatının tamamen durdurulduğu belirtildi.

Düzenlemenin, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) verdiği ihtiyati tedbir kararları yerine getirilene ya da bu karara yol açan koşullar ortadan kalkana kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.

Petro'dan kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesinin İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma "suç ortağı olmayacağını" ifade etmişti. Petro, Kolombiya'nın İsrail’e "bir ton kömür bile ihraç etmeyeceğini" ve kömür ihracatını tamamen durdurduğunu belirtti.

Petro, Kolombiya Donanmasına, ülkeden İsrail’e kömür taşıyan gemileri durdurma ve el koyma emri verdiğini açıkladı. Ayrıca yasağı ihlal eden şirketlerin devletle sözleşmelerinin iptal edileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ağustos 2024'te kömür ihracatını yasakladığı dönemde Petro, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürüyle bomba yapıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Diplomatik adımlar

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs’ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

