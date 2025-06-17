Kolombiya, Jorge Ivan Ospina'yı Ramallah Büyükelçisi Olarak Atadı

Kolombiya, Jorge Ivan Ospina’yı yeni Ramallah Büyükelçisi olarak atadı. Kolombiya Dışişleri Bakanı Laura Sarabia, bu atamanın duyurusunu başkent Bogota’da düzenlenen bir törenle gerçekleştirdi.

Sarabia, Ospina’nın Filistin nezdindeki diplomatik görevine resmen başladığını belirtti. Törende yaptığı konuşmada, Gazze’de süregelen İsrail saldırılarına dikkat çekildi.

Bakan Sarabia, "Gazze’deki soykırım karşısında sessizlik asla bir seçenek olamaz. Dünya barışına ve tarih boyunca mağdur edilmiş halkların savunulmasına bağlılığımız sürecek," ifadelerini kullandı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun insan hakları ve uluslararası adalete güçlü bir bağlılık sergilediğini vurgulayan Sarabia, "Filistin’in acısına kayıtsız kalamayız. Gazze’de insanlar sadece bombalardan değil, açlıktan da ölüyor. Ospina, Kolombiya'nın Filistin’deki sesi olacak," dedi.

Ospina, tören sırasında Filistin halkına destek mesajı verdi. O, "Filistinlilerin tarihsel haklarının yok sayıldığını belirterek, 'Orta Doğu’da kalıcı barış ancak iki devletli çözümle sağlanabilir. Filistin halkıyla dayanışma içinde olacağız ve onların sesini uluslararası arenada duyurmaya devam edeceğiz,'" diye konuştu.

Kolombiya, 3 Ağustos 2018'de eski Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos tarafından Filistin’i devlet olarak tanımasının ardından, Gustavo Petro hükümeti, 20 Ekim 2023 tarihinde Ramallah’ta büyükelçilik açacağını duyurdu. Ayrıca, Kolombiya, 3 Mayıs'ta Gazze'deki devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkilerini resmi olarak kesmiştir.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Laura Sarabia, Jorge Ivan Ospina’nın ülkesinin yeni Ramallah Büyükelçisi olarak atandığını bildirdi. Başkent Bogota’daki Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen törende konuşan Sarabia, Ospina’nın Filistin nezdindeki diplomatik görevine resmen başladığını söyledi.