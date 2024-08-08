Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Resmen Açıldı

Kolombiya'nın Antalya'daki Fahri Konsolosluğu açılış töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi. İş insanı Melih Beken yeni konsolos olarak atandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:45
Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Resmen Açıldı

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Törenle Açıldı

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu, Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen özel bir törenle kapılarını açtı. Açılış etkinliğine, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Antalya Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Oğuz ve yeni Fahri Konsolos Melih Beken ile beraber çok sayıda davetli katıldı.

Törende Önemli Mesajlar Verildi

Törende konuşan Büyükelçi Julio Anibal Riano, açılışın Kolombiya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının önemli bir anı olan Boyaca Muharebesi'nin 205. yıldönümü ile bir arada kutlandığını belirtti. Katılımcılara teşekkür eden Riano, konsolosluğun, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

Riano, "Kolombiya hükümeti ve Büyükelçilik adına, bu önemli görevi kabul eden Melih Beken'e teşekkür ediyorum," dedi.

Yeni Fahri Konsolos, İlişkilere Katkı Sözü Verdi

Yeni konsolos Melih Beken, kendisine bu onurlu görevi tevdi eden Kolombiya hükümetine minnettarlığını ifade etti. Beken, Türkiye ve Kolombiya arasındaki ilişkileri güçlendirmek için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Açılış programının sonunda, Büyükelçi Riano, Fahri Konsolos Melih Beken'e konsolosluk belgesini takdim etti ve böylece Antalya Fahri Konsolosluğu resmi olarak açılmış oldu.

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu için Muratpaşa ilçesinde bir otelde açılış töreni...

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu için Muratpaşa ilçesinde bir otelde açılış töreni düzenlendi. Törene, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano (sağ 3), Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek (sol 3), Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Oğuz (sol 2), Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosu olarak atanan iş insanı Melih Beken (sağ 2) de katıldı.

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu için Muratpaşa ilçesinde bir otelde açılış töreni...

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu için Muratpaşa ilçesinde bir otelde açılış töreni düzenlendi. Törene, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano (sağ 3), Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek (sol 3), Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Oğuz (sol 2), Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosu olarak atanan iş insanı Melih Beken (sağ 2) de katıldı.

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu için Muratpaşa ilçesinde bir otelde açılış töreni...

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu için Muratpaşa ilçesinde bir otelde açılış töreni düzenlendi. Törene, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano (sağ 3), Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek (sol 3), Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Oğuz (sol 2), Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosu olarak atanan iş insanı Melih Beken (sağ 2) de katıldı.

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu için Muratpaşa ilçesinde bir otelde açılış töreni...

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu için Muratpaşa ilçesinde bir otelde açılış töreni düzenlendi. Törene, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano (sağ 3), Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek (sol 3), Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Oğuz (sol 2), Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosu olarak atanan iş insanı Melih Beken (sağ 2) de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor