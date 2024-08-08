Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Resmen Açıldı

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Törenle Açıldı

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu, Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen özel bir törenle kapılarını açtı. Açılış etkinliğine, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Antalya Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Oğuz ve yeni Fahri Konsolos Melih Beken ile beraber çok sayıda davetli katıldı.

Törende Önemli Mesajlar Verildi

Törende konuşan Büyükelçi Julio Anibal Riano, açılışın Kolombiya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının önemli bir anı olan Boyaca Muharebesi'nin 205. yıldönümü ile bir arada kutlandığını belirtti. Katılımcılara teşekkür eden Riano, konsolosluğun, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

Riano, "Kolombiya hükümeti ve Büyükelçilik adına, bu önemli görevi kabul eden Melih Beken'e teşekkür ediyorum," dedi.

Yeni Fahri Konsolos, İlişkilere Katkı Sözü Verdi

Yeni konsolos Melih Beken, kendisine bu onurlu görevi tevdi eden Kolombiya hükümetine minnettarlığını ifade etti. Beken, Türkiye ve Kolombiya arasındaki ilişkileri güçlendirmek için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Açılış programının sonunda, Büyükelçi Riano, Fahri Konsolos Melih Beken'e konsolosluk belgesini takdim etti ve böylece Antalya Fahri Konsolosluğu resmi olarak açılmış oldu.

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu için Muratpaşa ilçesinde bir otelde açılış töreni düzenlendi. Törene, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano (sağ 3), Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek (sol 3), Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Oğuz (sol 2), Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosu olarak atanan iş insanı Melih Beken (sağ 2) de katıldı.

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu için Muratpaşa ilçesinde bir otelde açılış töreni düzenlendi. Törene, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano (sağ 3), Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek (sol 3), Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Oğuz (sol 2), Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosu olarak atanan iş insanı Melih Beken (sağ 2) de katıldı.

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu için Muratpaşa ilçesinde bir otelde açılış töreni düzenlendi. Törene, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano (sağ 3), Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek (sol 3), Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Oğuz (sol 2), Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosu olarak atanan iş insanı Melih Beken (sağ 2) de katıldı.

Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu için Muratpaşa ilçesinde bir otelde açılış töreni düzenlendi. Törene, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano (sağ 3), Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek (sol 3), Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Oğuz (sol 2), Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosu olarak atanan iş insanı Melih Beken (sağ 2) de katıldı.