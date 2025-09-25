Komsic: "Gazze'ye gözler kapatılıyor, soykırım riski var"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve dünya kamuoyunun tepkisini sert sözlerle değerlendirdi.

Gazze'de yaşananlar ve uluslararası sorumluluk

Komsic, konuşmasında "Dünya siyasi kamuoyunun bir bölümü Gazze'ye gözlerini kapatmakta ve bu dehşet verici gerçeği görmezden gelmektedir." ifadelerini kullanarak uluslararası kamuoyunun sesini yükseltmediğini vurguladı.

Gazze'deki saldırılara ilişkin olarak Komsic, "Gazze'de yerel halk üzerinde öyle bir şiddet uygulanıyor ki, bu şiddet şekli, soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmede tanımlanan birçok unsurun varlığına işaret ediyor." dedi ve soykırımın yalnızca fiziksel yok etme olmadığını, aynı zamanda gruplara karşı yaşam koşullarının ağırlaştırılmasıyla da işlenebileceğini hatırlattı.

Komsic, "Hiçbir siyasi ya da ekonomik çıkar Filistin halkına yönelik böylesine yüksek derecede soykırımcı şiddeti haklı gösteremez." değerlendirmesinde bulundu ve Gazze halkının BM sözleşmelerine göre soykırımla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ayrıca Komsic, Ukrayna'ya dair uyarıda bulunarak "Silahlı güçle sınırların değiştirilmesi, bazı devletlerin topraklarının bir kısmından vazgeçmeye zorlanması, uluslararası hukukta tehlikeli bir emsal yaratıyor." ifadelerini kullandı ve bunun küresel barışı zayıflatabileceğini söyledi.

Bosna Hersek: Savaş, Srebrenitsa ve Dayton sonrası sistem

Komsic, 1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek'in komşu ülkelerden gelen saldırılar nedeniyle savaş gördüğünü hatırlattı ve BM'nin önerisiyle barış güçlerinin oluşturulduğunu anımsattı. Ancak bu güçlerin soykırımı önleyemediğini vurguladı.

Komsic, "BM'nin barış güçlerinin olumlu bazı faaliyetleri de oldu, bunlar unutulmamalı..." diyerek, fakat bazı komutanların hava saldırılarını devreye sokmak istememesinin "kara bir leke" olduğunu söyledi ve bunun sonucu olarak Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da soykırım işlendiğini belirtti.

Yaşanan insan kayıplarına ve göçlere dikkat çeken Komsic, Dayton Barış Antlaşması ile kurulan siyasi sisteme yönelik eleştirilerini sürdürdü: "Bosna Hersek'te bugün dahi devletin normal işleyişini engelleyen sorunlu bir siyasi sistem var. Bu sistem demokrasi değildir, etnik aidiyeti merkeze koyan ve temel insan haklarını reddeden bir yapı olarak demokratik gelişmeye ambargo uygulamaktadır."

Komsic, sözlerini Bosna Hersek'in sürekli istikrarsızlaştırıldığını ve demokratik gelişmenin engellendiğini belirterek tamamladı.