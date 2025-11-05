Konak Belediyesi ihaleye fesat operasyonu: İzmir'de 4 gözaltı, Erzincan'da 1 şüpheli aranıyor

Konak Belediyesi ihaleye fesat operasyonu: İzmir'de 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Konak Belediyesi’nin AB destekli SPACE (Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık) projesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZ-TARIM yapım ihalesine ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İzmir'de 4 kişi gözaltına alınırken, Erzincan'da hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturmanın kapsamı ve operasyon detayları

Soruşturma, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan tevdi raporu ile Konak Belediyesi çalışanının şikayeti üzerine başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İzmir ve Erzincan’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü Kamuran B.K.’nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Erzincan’da hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin firari olduğu, yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Belediyenin açıklaması

Belediyeden yapılan açıklamada, 2024 yılında AR-GE (Dış İlişkiler) Müdürlüğü tarafından pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ve toplam bedeli 1 milyon 580 bin 650 TL olan hizmet alımıyla ilgili iç denetim sonucunda, sözleşmedeki bazı kalemlerde 177 bin 984 TL tutarında fazla ödeme tespit edildiği ve bu tutarın ilgili personelden faiziyle birlikte tahsil edildiği bildirildi.

Konak Belediyesi Tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 5 Kasım günü Belediyemizde görev yapan 3 çalışanımız hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu soruşturma, Belediyemiz AR-GE (Dış İlişkiler) Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Ağustos ayında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/F maddesi kapsamında pazarlık usulü ile ihalesi yapılmış olan, toplam 1 milyon 580 bin 650 TL bedelli bir Hizmet Alım İşine ilişkindir. Belediye Başkanlığımızın talimatıyla İç Denetim Birimimizce kapsamlı bir inceleme başlatılmış olup, yapılan denetim sonucunda sözleşmedeki bazı kalemlerde maddi hatalar bulunduğu 17.06.2025 tarihli inceleme raporu ile tespit edilmiştir. İç denetim raporu doğrultusunda maddi hata kaynaklı olarak 177 bin 984 TL tutarındaki fazla ödeme, 27 Haziran 2025 tarihinde ilgili personellerden faizi ile birlikte tahsil edilmiş. Soruşturma adli makamlarca yürütülmekte olup, sürecin her aşaması Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğümüz ve Teftiş Kurulu Başkanlığımızca yakından takip edilmektedir. Belediyemiz, hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için adli makamlara gerekli tüm desteği vermektedir" ifadelerine yer verildi.

