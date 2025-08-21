DOLAR
Konduga'da Boko Haram Saldırısı: 4 Sivil Öldü, Çok Sayıda Kaçırıldı

Borno eyaletinin Konduga bölgesinde Boko Haram saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Borno eyaletinin Konduga bölgesinde Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi kaçırıldı, yerel basın bildiriyor.

Saldırının Detayları

Yerel basında yer alan haberlere göre, sivillere eşlik eden güvenlik görevlileri Boko Haram'ın saldırısına uğradı. Olayda 4 sivil yaşamını yitirdi ve birçok kişi kaçırıldı.

Örgütün Etki Alanı ve Tarihçe

Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da varlık gösteriyor. 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

