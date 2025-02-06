Kongo Demokratik Cumhuriyeti, M23'ü Goma'da Terör Faaliyetleriyle Suçladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyanı ve Goma'daki Çatışmalar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçiren 23 Mart Hareketi (M23) grubunun şehre "terör getirmekle" suçlandığını bildirdi.

Muyaya, Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle yaptığı toplantıda, Goma'daki çatışmaların sonucunda 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ayrıca 3 binden fazla kişinin yaralandığını ifade etti. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Muyaya, Goma'nın kötüleşen güvenlik durumu hakkında endişelerini dile getirdi.

Ruanda'nın M23'ü Desteklediği İddiası

Muyaya, Ruanda hükümetini M23'ü desteklemekle suçladı ve M23 ile Ruanda askerlerinin sahada birlikte hareket ettiğini iddia etti. "M23'ün Goma saldırısı, gündüz vakti 3 ila 4 milyonluk bir şehre yönelik gerçekleştirildi; bu saldırı yerinden edilmiş kişiler için bir kampı da kapsıyordu. Amaç açık; şehre terör getirmek," dedi.

Goma'nın geri alınması için KDC hükümetinin atacağı adımlar hakkında bilgi veren Muyaya, M23'ün aslında bir vekalet savaşı yürüttüğünü ve Ruanda'nın operasyonları doğrudan yönettiğini savundu. Mücadelelerini kalıcı bir şekilde çözmek istediklerini belirten Muyaya, KDC ile Ruanda arasında Luanda Süreci kapsamında müzakerelerin devam ettiğini hatırlattı.

"Devletler arasında başka bir müzakere turuna ihtiyacımız yok; çünkü iki yıl süren müzakerelerin ardından bugün bir plan mevcut," ifadelerini kullanan Muyaya, uluslararası toplumdan Ruanda'ya fazla baskı yapılmasını beklediklerini söyledi.

KDC'deki Çatışmalar ve Yerinden Edilme Sorunu

KDC'nin doğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 500 binden fazla kişinin yerinden edildiği bildiriliyor. M23, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirerek son olarak Goma'yı ele geçirmişti. Birleşmiş Milletler ve KDC, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.

M23, 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasının ardından ortaya çıkmış bir grup olup, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya (ortada), Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek ülkede güvenlik güçleri ile M23 arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya (ortada), Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek ülkede güvenlik güçleri ile M23 arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.