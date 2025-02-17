Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM Gıda Depoları Yağmalandı

KDC'deki BM gıda depolarında meydana gelen yağma, insani krizi derinleştiriyor. WFP, olayın tüm taraflarca kınanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:57
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM Gıda Depoları Yağmalandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM Gıda Depolarına Saldırı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda yer alan depolarındaki gıda malzemeleri yağmalandı. Olay, KDC'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu şehrinde gerçekleşti.

WFP'den Açıklama

WFP yetkilileri, yaşanan yağma olayını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, söz konusu gıda malzemelerinin bölgede büyüyen insani krize karşı hayati önemde olduğu ifade edildi.

Yağmalanan gıda ürünlerinin, bölgede gıda krizi ile karşı karşıya kalan savunmasız aileler için hayat kurtarıcı destek sağlamak amacıyla depolandığı belirtildi. Açıklamada, artan şiddet ve gıdaya erişimin zorlaşması nedeniyle, insani yardım çalışmalarının sürdürülmesi için güvenlik koşullarının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası İnsani Hukuka Saygı Çağrısı

WFP, çatışmanın tüm taraflarına, acilen sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunmasına yönelik uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uyma çağrısında bulundu. "Çatışmanın tüm taraflarını, sivillerin güvenliği için gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz," ifadeleriyle durumu ifade ettikleri bildirildi.

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