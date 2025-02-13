DOLAR
36,11 0,04%
EURO
37,72 -0,48%
ALTIN
3.385,9 -0,59%
BITCOIN
3.473.570,56 0,88%

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda'ya Hava Sahasını Kapatıyor

KDC, Ruanda'ya ait hava araçlarına hava sahasını kapattığını duyurarak ulusal güvenliği önceliklendirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:07
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda'ya Hava Sahasını Kapatıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Ruanda'ya Hava Sahası Yasağı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda'ya kayıtlı veya bu ülkede konuşlu olan tüm hava araçlarının, ülke hava sahasını kullanmalarını yasaklama kararı aldı. KDC'nin resmi devlet haber ajansı ACP'den yapılan açıklamada, Ruanda'da kayıtlı tüm sivil ve devlet uçaklarının KDC hava sahasını kullanmasının yasaklandığı belirtildi.

Bu kararın, ulusal güvenliği koruma amacı taşıdığı ve Ruanda'nın KDC topraklarına yönelik düşmanca eylemlerine yanıt olarak alındığı ifade edildi.

İki Ülke Arasındaki Gerginlik

KDC ile Ruanda arasında yaşanan krizin önemli sebeplerinden biri, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun faaliyetleridir. M23, KDC'nin doğusunda Kasım 2021'de yeniden saldırılara başlayarak, binlerce sivilin yerinden olmasına ve büyük yıkıma yol açmıştır.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Mayıs 2022'deki bir açıklamasında Ruanda’yı M23’ü desteklemekle suçlamış, buna karşılık Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise bu iddiaları reddederek, Tshisekedi'nin sorumluluktan kaçtığını öne sürmüştü. KDC, Ruanda'ya olan tepkisini Ekim 2022'de Ruanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesiyle göstermişti.

Ruanda, 19 Ocak 2023'te KDC'yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamış ve KDC’ye ait bir savaş uçağını 24 Ocak'ta düşürmüştü. KDC ise 31 Ocak 2023 tarihinde, Doğu Afrika Topluluğu bünyesinde Kuzey Kivu eyaletinde görev yapan 2 Ruandalı askeri “güvenlik gerekçesiyle” sınır dışı etmiştir.

Son Durum ve Sonuçlar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar, isyancı M23 ile güvenlik güçleri arasında şiddetli bir biçimde devam etmekte. Yıl başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden olmuş ve yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmiştir. M23, birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirmiş, son olarak Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma’yı da almıştır.

Diğer adı Kongo Devrim Ordusu olan M23, 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının ardından ortaya çıkmış ve Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elon Musk'tan Reuters'a Milyonlarca Dolarlık Ödeme İddiası
2
Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
3
Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Amasya Valiliği'nden Hemşire ölümüne ilişkin inceleme
5
Kayseri'de Türk Telekom ve Polis Ekiplerine Arama Kurtarma Eğitimi Verildi
6
Avustralya, Çin'e Askeri Uçak Olayıyla İlgili Endişelerini İletti
7
Beyoğlu'nda İstinat Duvarı Çöktü, Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak