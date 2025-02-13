Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda'ya Hava Sahasını Kapatıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Ruanda'ya Hava Sahası Yasağı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda'ya kayıtlı veya bu ülkede konuşlu olan tüm hava araçlarının, ülke hava sahasını kullanmalarını yasaklama kararı aldı. KDC'nin resmi devlet haber ajansı ACP'den yapılan açıklamada, Ruanda'da kayıtlı tüm sivil ve devlet uçaklarının KDC hava sahasını kullanmasının yasaklandığı belirtildi.

Bu kararın, ulusal güvenliği koruma amacı taşıdığı ve Ruanda'nın KDC topraklarına yönelik düşmanca eylemlerine yanıt olarak alındığı ifade edildi.

İki Ülke Arasındaki Gerginlik

KDC ile Ruanda arasında yaşanan krizin önemli sebeplerinden biri, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun faaliyetleridir. M23, KDC'nin doğusunda Kasım 2021'de yeniden saldırılara başlayarak, binlerce sivilin yerinden olmasına ve büyük yıkıma yol açmıştır.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Mayıs 2022'deki bir açıklamasında Ruanda’yı M23’ü desteklemekle suçlamış, buna karşılık Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise bu iddiaları reddederek, Tshisekedi'nin sorumluluktan kaçtığını öne sürmüştü. KDC, Ruanda'ya olan tepkisini Ekim 2022'de Ruanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesiyle göstermişti.

Ruanda, 19 Ocak 2023'te KDC'yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamış ve KDC’ye ait bir savaş uçağını 24 Ocak'ta düşürmüştü. KDC ise 31 Ocak 2023 tarihinde, Doğu Afrika Topluluğu bünyesinde Kuzey Kivu eyaletinde görev yapan 2 Ruandalı askeri “güvenlik gerekçesiyle” sınır dışı etmiştir.

Son Durum ve Sonuçlar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar, isyancı M23 ile güvenlik güçleri arasında şiddetli bir biçimde devam etmekte. Yıl başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden olmuş ve yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmiştir. M23, birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirmiş, son olarak Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma’yı da almıştır.

Diğer adı Kongo Devrim Ordusu olan M23, 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının ardından ortaya çıkmış ve Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.