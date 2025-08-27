DOLAR
Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve M23 Doha'da Ateşkes Görüşmelerine Başladı

KDC ile M23 Doha'da Katar arabuluculuğunda, geçen ay imzalanan ateşkesin uygulanmasını görüşüyor; üç aşamalı süreç, izleme mekanizması ve mahkum değişimi gündemde.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:25
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile 23 Mart Hareketi (M23), Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da bir araya gelerek geçen ay imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını görüşüyor. Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre taraflar, anlaşmanın hayata geçirilmesine ilişkin ayrıntıları ele alıyor.

Görüşmelerin odağı

Açıklamada, müzakerelerde Katar'ın önerdiği üç aşamalı barış süreci taslağına odaklanıldığı; bu sürecin ateşkesi izleme mekanizması ile mahkum değişimini içerdiği belirtildi. Ayrıca sürece ABD ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin destek verdiği kaydedildi.

KDC'deki çatışmalar

Daha önce, KDC hükümeti ile M23 arasında 19 Temmuz'da Doha'da bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. KDC hükümeti, M23'ün Ruanda tarafından lojistik ve askeri destek aldığını ileri sürüyor; Ruanda ise bu suçlamaları reddediyor.

M23 üyeleri yıl başından bu yana devam eden saldırılar sonucu Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti. Çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.

