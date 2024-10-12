Kongre Gündeminde İsrail Meselesi ve Yerel Hedefler

Kongrede Dikkat Çekici Mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Çarşamba İlçe Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Karaaslan: "Katil İsrail'e karşı dimdik ayaktayız"

Karaaslan, "Katil İsrail ve hükümeti her gün can almaya devam ederken, Birleşmiş Milletler kürsüsünde gerçekleri haykıran tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır, onun yanında durmak bizim görevimizdir," ifadesini kullandı. Ayrıca, yerel seçimlerdeki başarılı iletişim stratejilerinin önemine vurgu yaparak, "Vatandaşımızla kurduğumuz güçlü iletişim, bizim en büyük gücümüzdür," dedi.

Önemli Seçim Vurgusu

Karaaslan, 14-28 Mayıs 2023 seçimlerini hatırlatarak, "Milletimiz Cumhur İttifakı'na büyük teveccüh gösterdi. 31 Mart 2024 seçimlerine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz," şeklinde konuştu. Çarşamba'da sonuçların beklendiği gibi olmadığına dikkat çeken Karaaslan, "Ancak, halkımızın görüşleri bizim için çok değerlidir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Yerel Vizyon

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kongrede yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Çarşamba için verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstihdama katkı sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek için var gücümüzle çalışıyoruz," dedi.

Gelecek Hedefleri

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, 2028 seçimleri için Samsun'un AK Parti'nin kalesi olacağını belirterek, öz güvenle bir hedef koydu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un da katıldığı kongrede, mevcut İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı güven tazelerken, katılımcılar birlik mesajı verdi.

Kongre, AK Parti teşkilatında yeni hedeflerin belirlenmesine zemin hazırladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan (sağ 4), partisinin Çarşamba İlçe Olağan Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan (sağ 4), partisinin Çarşamba İlçe Olağan Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan (sağ 4), partisinin Çarşamba İlçe Olağan Kongresi'ne katıldı.