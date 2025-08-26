DOLAR
Kongre Üyelerinden Nasır Hastanesi Saldırısına Sert Tepki

Nydia Velazquez ve Rashida Tlaib, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesine düzenlenen saldırıyı kınadı; çok sayıda sivil ve gazeteci yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:20
ABD Kongre Üyesi Nydia Velazquez ve Rashida Tlaib, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlenen saldırıya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Velazquez, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in Nasır Hastanesine yönelik kasıtlı ve korkunç saldırıları doktorları, gazetecileri ve kurtarma görevlilerini öldürdü. Bir hastane asla savaş alanı olmamalıdır."

Velazquez ayrıca, "ABD, bu savaş suçlarını finanse etmeye devam edemez." dedi.

Tlaib ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "soykırımcı rejimi silahlandırmayı destekleyen her Amerikalı politikacının" bu katliamın sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

Saldırı ve can kayıpları

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere toplam 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP gibi kuruluşlarda görev yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'ten Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürdüğünü belirten verilere rağmen yaptığı yazılı açıklamada, "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

