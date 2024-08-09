Konstantinivka'da Rus Ordusunun Saldırısında Can Kaybı Artıyor

Konstantinivka'daki Ölümcül Saldırı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Konstantinivka şehrinde bir süpermarkete düzenlenen saldırıda can kaybı artmaya devam ediyor.

Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 10'a Ulaştı

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının 10 yükseldiğini ve yaralı sayısının ise 35 olduğunu duyurdu. Saldırı sonrasında yaklaşık 1000 metrekarelik alanda büyük bir yangın çıkmış, bu yangın başarıyla söndürülmüştür.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Klimenko, saldırının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına dair bilgileri paylaşarak, süpermarketin dışında şehirdeki bazı diğer binaların da hasar gördüğünü ifade etti.

Zelenskiy'den Sert Tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıyı kınayarak, "Rusya bu terörden sorumlu tutulacak." dedi ve uluslararası topluma Ukrayna'nın yanında durma çağrısında bulundu.

Askeri İdare Açıklama Yaptı

Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, saldırının Rus ordusu tarafından topçu sistemleri ile gerçekleştirildiğini bildirdi.