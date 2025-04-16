Kontrolsüz Tansiyon Aort Yırtılmasına Neden Oluyor: Uzmanından Önemli Uyarılar

Aort Yırtılmaları ve Kontrolsüz Tansiyonun Tehlikesi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, aort yırtılmalarının en büyük nedeninin kontrolsüz tansiyon olduğunu belirtti. Özatik, hastalara belli yaşlarda ve periyotlarda hastaneye gitmeleri ve tansiyonlarının kontrol ettirmeleri gerektiğini önerdi.

Aort Damarı ve Sağlık Riski

Özatik, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı rahatsızlıkla gündeme gelen aort yırtılmasını değerlendirerek, bu durumun kalp damar cerrahisinin en acil durumu olduğunu vurguladı. Aort damarının vücudun ana kan şebekesi olduğunu ifade eden Özatik, "Kalpten çıkan aort damarı, tüm organları beslemekle görevli ana damar olarak tanımlanır," dedi.

Yırtılmanın Ciddiyeti ve Belirtileri

Aort damarında meydana gelen yırtılmaların aniden damarın patlamasına neden olabileceğini belirten Özatik, bu durumda hastaların ciddi sırt ve göğüs ağrısı ile karşılaşabileceğini aktardı. Özatik, yırtılmanın olmadığı durumlarda bile, damarın beslediği organlarda dolaşım bozukluğunun yaşanabileceğini ifade etti.

Acil Müdahale Gerekliliği

Prof. Dr. Özatik, aort yırtılmalarının acil müdahale gerektirdiğini belirterek, bu hastaların sağlık durumunun son derece ciddi olduğunu vurguladı. Aort yırtılmasında oluşan ağrının kalp krizi ile karıştırılabileceği konusunda uyardı. Özatik, "Aort yırtılması durumunda ağrı, hiçbir müdahale ile geçmezken, kalp krizinde dinlenme ile azalabilir," dedi.

Aort Ameliyatlarının Zorluğu

Aort damarına yönelik ameliyatların karmaşık ve uzun sürdüğünü belirten Özatik, "Bu tür ameliyatlar en az 10 kişilik ekipler tarafından gerçekleştirilmelidir," açıklamasında bulundu. Ayrıca, kontrolsüz tansiyonun bu tür sağlık sorunlarının başlıca sebebi olduğunu vurgulayarak düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti.

Sonuç

Hastaların tansiyon kontrollerini düzenli yapmaları gerektiğini söyleyen Özatik, tansiyonun yükselmesi durumunda hemen sağlık kuruluşuna başvurulmasının gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı rahatsızlıkla gündeme gelen aort yırtılmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı rahatsızlıkla gündeme gelen aort yırtılmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.