Konuralp Antik Tiyatrosu'nda kazılar bitti: Özlü üç aşamalı planı açıkladı

Düzce Üniversitesindeki konferans sonrası tarihi alan incelendi

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan ve fahri doktora belgesi takdim edilen Savunma Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD) Başkanı Osman Okyay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte Konuralp Antik Tiyatro alanını gezdi.

Düzce Belediyesi’nin personel ve lojistik desteği sayesinde kısa sürede gün yüzüne çıkarılan Konuralp Antik Tiyatro, ziyaretçilerinde hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Başkan Özlü'nün davetlisi olarak kentte bir dizi programa katılan Osman Okyay, tarihi yapı hakkında bilgi aldı.

Başkan Özlü, İstanbul ve Ankara’ya en yakın antik tiyatro olma özelliği taşıyan Konuralp hakkında bilgiler paylaşarak, Konuralp’i bir destinasyon merkezi haline getirmek için üç aşamalı bir çalışma planı hazırladıklarını aktardı.

"Kazıları bitirdik. Orada bir kilise çıktı ve aşağıya doğru gidiyor. Üç aşamalı bir program uygulayacağız. Rölövesini çıkardık, elde ne var diye baktık. Eskiden nasıl bir yer burası, şimdi restorasyona başlayacağız. Kazılarda bulduğumuz taşlarla eksikleri tamamlayacağız. Burada beyaz gördüğünüz her şeyi biz çıkardık. Siyahlar önceden vardı, burası komple toprak doluydu. Burası toplam 10 bin kişilik. Arkeologların söylediğine göre 10 bin kişilik bir tiyatro varsa o tarihlerde buranın nüfusu yaklaşık 100 bin ve şehir aslında burada. Şu karşıda gördüğünüz Aslanlı Mozaik. Burayı bir destinasyon merkezi yapmak istiyoruz. İstanbul’a en yakın Antik Tiyatro burası"

Heyet, daha sonra seyir terasının bulunduğu alanda hatıra fotoğrafı çektikten sonra Konuralp’ten ayrıldı.

