DOLAR
39,34 -0,39%
EURO
44,93 0,18%
ALTIN
4.295,21 -1,12%
BITCOIN
4.123.051,5 -0,18%

Konut Sitelerinde Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor

Konut sitelerindeki yeni uygulamalar, Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısının gelişimini hızlandırıyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 11:26
Konut Sitelerinde Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor

Konut Sitelerinde Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı hızla artarken, konut sitelerindeki yeni düzenleme ve uygulamalar, şarj altyapısının gelişimine katkı sağlıyor. Bu modern uygulamalar, iklim değişikliği ile mücadelede fosil yakıtların alternatifleri olarak öne çıkmakta.

Elektrikli Araç Sahipleri İçin Yeni Fırsatlar

Son aylarda Türkiye genelinde elektrikli araç sayısı 250 bine, şarj soket sayısı ise 30 bine yaklaşmış durumda. Bu artış, konut sitelerindeki uygulamaların desteğiyle daha geniş bir şarj altyapısının kurulmasına olanak tanıyor. Elektrikli araç sahipleri, özellikle yaz tatili ve Kurban Bayramı gibi dönemlerde, turistik bölgelere yapacakları seyahatlerde şarj istasyonlarının konumunu kontrol etmek için mobil uygulamalardan faydalanmaları öneriliyor.

Şarj İstasyonlarının Kurulumunu Kolaylaştıracak Düzenlemeler

ADM Elektrik Dağıtım AŞ Bağlantı Talepleri Müdürü Yasemin Utaş, elektrikli araç taleplerinin artmasıyla birlikte konut ve otoparklarda şarj istasyonu kurulumlarının yaygınlaşacağını belirtti. Utaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin, şarj noktası kurulum süreçlerini kolaylaştırdığını vurguladı. Bu genelgeye göre, şarj üniteleri ruhsata tabi olmayan yapı sınıfında değerlendirildiğinden, yalnızca kat maliklerinin çoğunluğunun izni yeterli kabul ediliyor.

Güç Artışı ve Tesisat Projeleri

Utaş, mevcut elektrik tesisatının sözleşme gücünün yeterli olması durumunda tesisata şarj cihazı bağlanabileceğini ifade etti. Ancak gerekli güç artışları veya iç tesisatta değişiklikler için, site yönetimi aracılığıyla belirlenen prosedürlerin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Dağıtım şirketlerinden onay alınmadan kurulum yapılmasının önemine dikkat çekti.

Ticari Faaliyetler ve Kurulum Lisansları

Utaş, elektrikli araç şarj istasyonlarında ticari bir faaliyette bulunulacaksa, bunun ancak lisanslı firmalar tarafından yapılabileceğini söyledi. Türkiye genelinde 143 şarj ağı işletmeci lisansına sahip firma bulunmaktadır.

Uzun Yolda Şarj Noktası Planlaması Önerisi

Bodrum ilçesinden Elektrik Mühendisi Ali Gören, yaklaşık bir yıl önce elektrikli araca geçtiğini ve şarj noktalarının daha yaygınlaşacağını düşündüğünü ifade etti. Gören, uzun yolda şarj noktası planlamasının yapmanın önemini vurguladı ve doğru planlama ile sorun yaşamadan yolculuk edilebileceğinin altını çizdi.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı artarken konut sitelerindeki yeni düzenleme ve uygulamalar...

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı artarken konut sitelerindeki yeni düzenleme ve uygulamalar, şarj altyapısının gelişmesini sağlıyor ve yaygınlığını artırıyor. Türkiye genelinde elektrikli araç sayısı mayısta 250 bine, şarj soket sayısı ise 30 bine yaklaştı. Ülkede elektrikli araç kullanımındaki artış, konut sitelerindeki yeni düzenleme ve uygulamaların desteğiyle şarj altyapısının gelişimini ve yaygınlığını artırıyor.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı artarken konut sitelerindeki yeni düzenleme ve uygulamalar...

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı artarken konut sitelerindeki yeni düzenleme ve uygulamalar, şarj altyapısının gelişmesini sağlıyor ve yaygınlığını artırıyor. Türkiye genelinde elektrikli araç sayısı mayısta 250 bine, şarj soket sayısı ise 30 bine yaklaştı. Ülkede elektrikli araç kullanımındaki artış, konut sitelerindeki yeni düzenleme ve uygulamaların desteğiyle şarj altyapısının gelişimini ve yaygınlığını artırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
2
Cansuyu Derneği, Arakan Mültecilerine Kurban Bayramı Hazırlığı Yapıyor
3
Afyonkarahisar Valiliği İddiaları Yalanladı: 'Ornaş Kaya Yerleşimleri'nde Dinamit Kullanılmadı'
4
Şehit Aileleri, Kurban Bayramı Arifesinde Edirnekapı Mezarlığı'nı Ziyaret Etti
5
Yerli Sinema 'Bilge 3071': Yapay Zeka ve Milli Teknolojilerin Buluşması
6
AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu Sürüyor
7
TDV, Malavi'de Kurban Eti Dağıtımına Başladı

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı