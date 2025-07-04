Konya, Aksaray ve Karaman'da Aşure İkramı

Konya, Aksaray ve Karaman illerinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu yılki etkinliğin üç ilde eş zamanlı olarak düzenlendiği belirtildi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, aşurenin paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgulayarak, aşure ikramlarının Sultan Selim ve Kapu Camileri önünde Konya'da, Ulu Cami önünde Aksaray'da, Aktekke Camisi önünde ise Karaman'da yapıldığını ifade etti.

Kılınç, cumartesi günü Aksaray ve Karaman’da da aşure dağıtımının devam edeceğini belirterek, toplamda 10 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Bu etkinliğin sadece vakıf bilincini oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını da ifade etti.

Aşure ikramlarının, yüzyıllardır süregelen vakıf geleneğinin bir yansıması olduğunu belirten Kılınç, hayırseverliğin ve dayanışmanın günümüzde de canlı tutulduğunu söyledi. "Vakıf kültürü, yalnızca binalar ya da belgelerle sınırlı değildir. İnsanlara dokunan ve ihtiyaç anında yanında olan bir anlayışa sahiptir. Muharrem ayı da bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir. Biz de bu manevi atmosferde, aşure ikramlarımızla hem geleneklerimizi yaşatıyor hem de gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz."

Konya, Aksaray ve Karaman'da, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

Konya, Aksaray ve Karaman'da, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.