Konya Akşehir'de Sahte Altın Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

İlçe Emniyeti üç kuyumcu dükkanının kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti

Konya'nın Akşehir ilçesinde, sahte ve değeri düşük altınların piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, ilçedeki 3 sarraflık dükkanın güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Abdullah T. ile Deniz T. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik, zanlılar hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

