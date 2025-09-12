Konya Akşehir'de Sahte Altın Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Akşehir'de sahte altın satışı iddiasıyla Abdullah T. ve Deniz T. gözaltına alındı; adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:18
İlçe Emniyeti üç kuyumcu dükkanının kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti

Konya'nın Akşehir ilçesinde, sahte ve değeri düşük altınların piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, ilçedeki 3 sarraflık dükkanın güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Abdullah T. ile Deniz T. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik, zanlılar hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde sahte altın sattığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

