Konya Beyşehir'de 4 Katlı Binada Yangın: Bir Kadın Yaralandı

Konya Beyşehir Avşar Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın bodrumunda çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından tahliye edildi; dumandan etkilenenler tedavi edildi, bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 12:44
Konya Beyşehir'de 4 Katlı Binada Yangın: Bir Kadın Yaralandı

Konya Beyşehir'de 4 Katlı Binada Yangın: Bir Kadın Yaralandı

Avşar Mahallesi'nde bodrum kaynaklı yangın paniğe neden oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 1. Etap TOKİ konutlarının bulunduğu Avşar Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine yönlendirilen ekipler, binanın 3. ve 4. katlarında mahsur kalanları itfaiye aracının merdiveniyle tahliye etti.

İtfaiye ekipleri, oksijen tüpleriyle bodrum katına inerek müdahale etti ve alevler daha fazla büyümeden söndürüldü.

Dumandan etkilenen apartman sakinlerine sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı....

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine yönlendirilen ekipler, binanın üst katlarında mahsur kalanları itfaiye aracının merdiveniyle tahliye etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı....

İLGİLİ HABERLER

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması: 5 kişi yaralandı
2
Düzce Gölyaka'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı
3
Sındırgı'da Tarihi Şerif Paşa ve Yakupbey Camileri Restorasyona Alındı
4
Çorum'da Safran Hasat Şenliği: Bizim Ora Kadın Girişimi Öne Çıktı
5
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi Açılışına Katıldı
6
Sındırgı'da Ağır Hasarlı Binaların Kontrollü Yıkımı Sürüyor
7
Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları