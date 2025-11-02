Konya Beyşehir'de 4 Katlı Binada Yangın: Bir Kadın Yaralandı

Avşar Mahallesi'nde bodrum kaynaklı yangın paniğe neden oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 1. Etap TOKİ konutlarının bulunduğu Avşar Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine yönlendirilen ekipler, binanın 3. ve 4. katlarında mahsur kalanları itfaiye aracının merdiveniyle tahliye etti.

İtfaiye ekipleri, oksijen tüpleriyle bodrum katına inerek müdahale etti ve alevler daha fazla büyümeden söndürüldü.

Dumandan etkilenen apartman sakinlerine sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

