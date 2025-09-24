Konya Beyşehir'de Sazlık Yangını Ormana Sıçradı — Havadan ve Karadan Müdahale

Konya Beyşehir'de Sazlık Yangını Ormana Sıçradı

Olay ve müdahale

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kıyısındaki Üstünler Mahallesi'nde göl kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar Beyşehir ilçe merkezinden de görüldü.

İhbar üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları ile çevre ilçe belediyelerinin iş makineleri yangın bölgesine sevk edildi.

Sazlığın balçık alana sahip olması nedeniyle yer ekipleri bazı bölgelere giremezken, yangının ormanlık alana sıçraması üzerine ekipler havadan müdahale talep etti. Bölgeye sevk edilen helikopter yangına havadan müdahale ederken, iş makineleri de arazöz ve itfaiye araçlarının yerden müdahalesi için yol açma çalışması başlattı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Aynı bölgede 23 Ağustos 2025'te de yangın çıkmış, yangın ormanlık alana sıçramadan havadan müdahale çalışmalarıyla söndürülmüştü.

