Konya Beyşehir'de Sazlık Yangını Ormana Sıçradı — Havadan ve Karadan Müdahale

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki sazlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı; karadan arazöz, itfaiye ve iş makineleri ile havadan helikopter müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:00
Olay ve müdahale

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kıyısındaki Üstünler Mahallesi'nde göl kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar Beyşehir ilçe merkezinden de görüldü.

İhbar üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları ile çevre ilçe belediyelerinin iş makineleri yangın bölgesine sevk edildi.

Sazlığın balçık alana sahip olması nedeniyle yer ekipleri bazı bölgelere giremezken, yangının ormanlık alana sıçraması üzerine ekipler havadan müdahale talep etti. Bölgeye sevk edilen helikopter yangına havadan müdahale ederken, iş makineleri de arazöz ve itfaiye araçlarının yerden müdahalesi için yol açma çalışması başlattı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Aynı bölgede 23 Ağustos 2025'te de yangın çıkmış, yangın ormanlık alana sıçramadan havadan müdahale çalışmalarıyla söndürülmüştü.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki sazlık bölgede çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

