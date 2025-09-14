Konya Beyşehir'de Silah Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Üzümlü Mahallesi'nde silah üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 12:03
Olayın seyri ve müdahale

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki, av tüfeği üretiminin yapıldığı fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay, ilçenin üretim merkezlerinden Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Alevlerin yayılmasını önlemek için itfaiye ekiplerine Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyeye ait araçlarla beton mikserleri de destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olay yerindeki soğutma ve güvenlik çalışmaları ise sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

