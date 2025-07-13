Konya'da 3. Kattan Düşen 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Konya'da Çocuk Düşmesi Olayı

Konya'nın Merkez Meram ilçesinde yer alan Pirebi Mahallesi Bodur Sokak'ta gerçekleşen üzücü olayda, 8 yaşındaki Y.D, bir binanın 3. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle yere düştü.

Olay yalnızca birkaç dakika içinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların hızlıca durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuk Y.D.'ye hızla ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralı çocuk, acil yardımların ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Konya'da 8 yaşındaki çocuk 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.