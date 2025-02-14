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Konya'da 4 İlçede Eğitime Kar Engeli: Okullar Bir Gün Kapalı

Konya'nın 4 ilçesinde kötü hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildi. Ulaşım sorunlarına karşı önlem alındı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 01:19
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 01:19
Konya'da 4 İlçede Eğitime Kar Engeli: Okullar Bir Gün Kapalı

Konya'nın 4 İlçesinde Eğitim Ara Verildi

Konya'nın Halkapınar, Ereğli, Sarayönü ve Emirgazi ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, eğitime ara verilmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları, yaşamı olumsuz etkiledi.

Valilik Açıklaması ve Aldığı Önlemler

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bu durumun önüne geçmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda, 14 Şubat Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri için de 1 gün idari izin uygulanacağı duyuruldu.

Ulaşımda Yaşanabilecek Sıkıntılar

Buzlanma ve tipi nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek zorlukları minimize etmek amacıyla alınan bu karar, öğrenci ve personelin güvenliği için büyük bir önlem olarak değerlendiriliyor.

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