Konya’da 49 Suçtan Aranan Şahıs Gardırobun Üstünde Battaniye Altında Yakalandı

Konya'da 49 ayrı suçtan aranan Mehmet A., Meram'daki evde gardırobun üst kısmında battaniye altında saklanırken yakalandı ve emniyete götürüldü.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:14
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 49 ayrı suçtan aranma kararı bulunan Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda ekipler, şahsın merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Şeyhali Sokak üzerinde bulunan bir evde saklandığını tespit etti. Polis ekipleri belirtilen adrese baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada, Mehmet A. yatak odasında bulunan gardorabın üst kısmında, battaniye altında saklanırken bulundu. Şahıs derhal gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Mehmet A., ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

