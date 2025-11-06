Konya'da 50 Bin Lira Çalan Şüpheli Kameraya El Salladı, Polis Yakaladı

Konya'da 50 Bin Lira Çalan Şüpheli Kameraya El Salladı

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde, bir araçtan 50 bin lira çalınmasının ardından şüphelinin güvenlik kamerasına el sallaması polis ekiplerini harekete geçirdi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucu zanlı kısa sürede yakalandı.

Kamera görüntüsü ve yakalama

Olayı fark eden araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde suça karışan şahsın olay sonrası kameraya el sallaması dikkat çekti. Ekiplerin çalışmasıyla kimliği O.K. (15) olarak belirlenen suça sürüklenen çocuk, çaldığı paralarla birlikte yaklaşık bir saat içinde yakalandı. 50 bin lira sahibine teslim edildi.

Meram ve Selçuklu'daki hırsızlıklar

Polis ekipleri ayrıca Meram ve Selçuklu ilçelerinde peş peşe meydana gelen dört hırsızlık olayını da aydınlattı. Meram'da bir motosiklet, Selçuklu'da üç iş yerinden üç adet cep telefonu, bir tablet, bir sadaka kutusu ve 1.500 lira nakit para çalındığı tespit edildi.

Yapılan çalışmada, olayların şüphelilerinin A.A. (16) ve H.E.H. (13) olduğu belirlendi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı; çalınan motosiklet, cep telefonları, tablet ve nakit paralar ele geçirilip sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan O.K., A.A. ve H.E.H., emniyetteki işlemlerin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek adliyeye sevk edildi.

