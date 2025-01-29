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Konya'da 56 Yıllık Firari Hükümlü Yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 56 yıl 6 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 23:41
Konya'da 56 Yıllık Firari Hükümlü Yakalandı

56 Yıl 6 Ay Cezası Olan Hükümlü Ereğli'de Yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, hakkında 56 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ş.Y.E. yakalandı. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hükümlü hakkında geniş çaplı bir operasyon başlatarak sonuç aldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, “dolandırıcılık” ve “çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” gibi suçlarla hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 56 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Ş.Y.E. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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