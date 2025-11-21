Konya'da 7. Uluslararası Maturidilik Sempozyumu: Ortak Alfabe ve Tarih Vurgusu

7. Uluslararası Maturidilik Sempozyumu Konya'da Düzenlendi

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Maturidilik Sempozyumu, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda "21. Yüzyıl Türk Dünyası İdeallerinin İnşasında Hanefi-Maturidi ekolü" başlığıyla gerçekleştirildi. Programda akademisyenler, kurum temsilcileri ve uluslararası konuklar bir araya geldi.

Açılışta Yılmaz: Hanefi-Maturidi Geleneğinin Rolü

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz açılış konuşmasında, Türk İslam medeniyetinin tarih boyunca geniş coğrafyalara rehberlik ettiğini belirterek, "Bu birikimin temelleri incelendiğinde Hanefi fıkıh ve Maturidi kelamının belirleyici bir konuma sahip olduğu görülmektedir" dedi. Yılmaz, sempozyumun bilimsel çabaların önemli bir örneği olduğunu ve 2018 yılında kurulmuş İmam Maturidi Uygulama ve Araştırma Merkezi sayesinde çalışmaların daha sistematik yürütüldüğünü vurguladı.

Binali Yıldırım: Maturidi Geleneği Türk Devletleri Yapısında Temsil Ediliyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İmam Maturidi'nin Semerkand'ın Maturi köyünde doğduğunu ve mesajlarının güncelliğini koruduğunu söyledi. Yıldırım, Konya ile Semerkand arasında kültürel ve manevi bağlara dikkat çekerek, "Maturidi inancına göre, ekolüne göre Türk Devletleri aslında Maturidi çizgide şekillenen akıl, hikmet ve istişare geleneğinin bugünkü kurumsal yapısını temsil ediyor" ifadelerini kullandı. Konuşmasında tevhid, birlik, ortak tarih ve ortak kültür vurgusu öne çıktı.

Ortak Alfabe Açıklaması: "Çalışmalarımızı Tamamladık"

Binali Yıldırım, TDT içinde öncelikli hedeflerinden birinin ortak dili ve ortak alfabeyi harekete geçirmek olduğunu belirterek, "Ortak alfabe için çalışmalarımızı tamamladık" dedi. Yıldırım, teknik çalışmaların bittiğini, uygulamanın ise her ülkenin siyasi iradesine bağlı olduğunu ifade etti.

Yıldırım'ın verdiği bilgilere göre, üzerinde mutabakata varılan ortak alfabe 34 harften oluşan bir havuz niteliğinde. Türkiye'de kullanılan 29 harf değişmiyor; bazı ülkeler 24 ile 34 harfi arasında farklı tercihlerle uygulayabilecek. Örnek olarak Özbekistan'da Kiril ve Latin bir arada kullanılırken, Azerbaycan'da yalnızca Latin alfabesinin kullanıldığı belirtildi. Yıldırım, Kazakistan'ın havuzdaki 34 harfi tamamen kullandığını kaydetti.

Ortak Tarih Çalışmaları ve Birlik Vurgusu

Yıldırım, ikinci adımın ortak tarih çalışmaları olduğunu söyleyerek Türk Akademisi öncülüğünde başlatılan çalışmaların devam ettiğini aktardı. Türkiye'den Türk Tarih Kurumu ve diğer üye ülkelerden akademisyenlerin katıldığı süreçte "2 yıllık bir süreleri var" ifadesi yer aldı. Amaçlarının birlikteliği güçlendirmek, tarihimizin kökenlerini ve yönünü daha iyi bilmek olduğunu belirtti.

Yıldırım ayrıca, Maturidi yaklaşımının "akılcı, sükunetli, yapıcı" karakterinin TDT diplomasisinde barış ve istikrarı önceleyen bir rehber olduğunu vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın sadece retorik üretmeyen; ekonomik, kültürel, ortak dil ve tarih bağlamında somut iş birlikleri geliştiren bir yapı olduğuna dikkat çekti.

Sonuç olarak, sempozyum Maturidi geleneğinin günümüz meselelerine ışık tutan yönlerini görünür kılmayı ve Türk dünyasında ortak dil, alfabe ve tarih çalışmalarını ilerletmeyi hedefleyen bir platform olarak öne çıktı.

