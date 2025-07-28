Konya'da Ahır ve Samanlık Yangını: 2 Yaralı

Konya'nın Seydişehir İlçesinde Yangın Faciası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen ahır ve samanlık yangınında iki kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Saadetler Mahallesi'nde Lokman Yıldırım’a ait evin ahır ve samanlık kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak verdi.

Çevredekiler Hızla Müdahale Etti

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Seydişehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yangına müdahale eden ahır sahibi Lokman Yıldırım ile akrabası Sezer Çelik’in vücudunda yanıklar oluştu. Yaralı iki kişi ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgiler doğrultusunda, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.