Konya'da anaokulunda dehşet anları kamerada! 4 yaşındaki kız, 3 yaşındaki erkek çocuğunu ısırdı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan korkunç olay, bir anaokulunda meydana geldi. 24 Nisan 2024 tarihinde Yazır Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda 4 yaşındaki bir kız çocuğu, uyku odasında yanında uyuyan 3 yaşındaki erkek çocuğuna saldırarak, çocuğu 13 yerinden ısırdı. Mağdur çocuğun annesi, hastanede "Çocuğa pitbull mu saldırdı?" sorularının sorulduğunu belirtti ve çocuğunun kulağının kopma derecesinde ısırıldığını ifade etti.





DEHŞET VERİCİ SALDIRI

Olay, 24 Nisan 2024 tarihinde Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunun uyku odasında gerçekleşti. Uyuyan çocukların arasında bulunan M.U.S., yanında uyuyan B.C.'ye saldırdı. B.C.'nin yüzü, kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden ısırıldığı öğrenildi. Durumu fark eden diğer öğrenciler paniğe kapılarak öğretmenlerine haber verdiler. Odaya giren öğretmenler, saldırıya uğrayan B.C.'yi kurtardı. B.C.'nin ailesinin şikayeti üzerine savcılık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Oğlunun yaşadıklarını anlatan Elife C., olayın dehşetini şu sözlerle dile getirdi: "Bana telefon geldiğinde sadece çizik olduğu söylendi. Ancak, okula gittiğimde çocuğumu görünce şoke oldum. Çocuğumun kulağı kopma derecesinde ısırılmıştı ve vücudunda birçok ısırık izi vardı. Oğlumu hastaneye götürdüğümüzde, doktorlar çocuğun bir köpek veya pitbull tarafından ısırıldığını düşündüler. Oğlumun dil ve konuşma güçlüğü olduğu, ayaklarından iki kez ameliyat geçirdiği belirtildi. Bu yüzden böyle bir saldırıya uğramış olabilir dedim."







KAMERA KAYITLARI

Elife C., okulda çekilen kamera kayıtlarını izlediğinde olayın boyutlarını daha net anladığını ifade etti: "Kayıtları izlediğimde, saldırgan çocuğun önce yastık ve yorganla oğlumun üstünü kapattığını ve boğmaya çalıştığını gördüm. Ardından her yerini ısırmaya başladı. Oğlumun bağırışları üzerine diğer çocuklar paniğe kapılarak öğretmenlerine haber verdiler. Ancak öğretmenlerin odaya gelmesi belirli bir süre aldı. Oğlumun vücudunda 13 ayrı ısırık izi vardı."





Elife C., oğlunun yaşadığı olayın ardından hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir travma yaşadığını belirtti. "Oğlumun yaraları hala iyileşmedi ve izleri duruyor. Oğlum yoğun bir tedavi sürecinden geçiyor ve halen terapilere devam ediyor. Yaşadığı travmayı atlatmakta zorlanıyor" dedi.



OKULDA GÜVENLİK ZAFİYETİ

Elife C., olayın yaşandığı anaokulunda güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu vurguladı. "Anaokulu öğretmeniyim ve yıllardır bu işin içindeyim. Ancak böyle bir olayla hiç karşılaşmadım. Uyku odasında çocukların yalnız bırakılması ve saldırı anında öğretmenlerin müdahalede geç kalması kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Olayın ardından savcılık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Mağdur çocuğun ailesi, olayın sorumlularının bulunmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Anaokulu yönetimi ise olayın detaylarını araştırarak gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.







