Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,73 1,38%
EURO
35,01 0,27%
ALTIN
2.434,7 2,34%

Konya'da anaokulunda dehşet anları kamerada! 4 yaşındaki kız, 3 yaşındaki erkek çocuğunu ısırdı

Konya'da özel bir anaokulunda 4 yaşındaki bir kız çocuğu, uyku odasında yanında uyuyan 3 yaşındaki erkek çocuğunu 13 yerinden ısırdı. Dehşet verici olayın detayları ve soruşturma süreci haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 17:23
Konya'da anaokulunda dehşet anları kamerada! 4 yaşındaki kız, 3 yaşındaki erkek çocuğunu ısırdı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan korkunç olay, bir anaokulunda meydana geldi. 24 Nisan 2024 tarihinde Yazır Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda 4 yaşındaki bir kız çocuğu, uyku odasında yanında uyuyan 3 yaşındaki erkek çocuğuna saldırarak, çocuğu 13 yerinden ısırdı. Mağdur çocuğun annesi, hastanede "Çocuğa pitbull mu saldırdı?" sorularının sorulduğunu belirtti ve çocuğunun kulağının kopma derecesinde ısırıldığını ifade etti.

saldırı

DEHŞET VERİCİ SALDIRI

Olay, 24 Nisan 2024 tarihinde Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunun uyku odasında gerçekleşti. Uyuyan çocukların arasında bulunan M.U.S., yanında uyuyan B.C.'ye saldırdı. B.C.'nin yüzü, kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden ısırıldığı öğrenildi. Durumu fark eden diğer öğrenciler paniğe kapılarak öğretmenlerine haber verdiler. Odaya giren öğretmenler, saldırıya uğrayan B.C.'yi kurtardı. B.C.'nin ailesinin şikayeti üzerine savcılık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Oğlunun yaşadıklarını anlatan Elife C., olayın dehşetini şu sözlerle dile getirdi: "Bana telefon geldiğinde sadece çizik olduğu söylendi. Ancak, okula gittiğimde çocuğumu görünce şoke oldum. Çocuğumun kulağı kopma derecesinde ısırılmıştı ve vücudunda birçok ısırık izi vardı. Oğlumu hastaneye götürdüğümüzde, doktorlar çocuğun bir köpek veya pitbull tarafından ısırıldığını düşündüler. Oğlumun dil ve konuşma güçlüğü olduğu, ayaklarından iki kez ameliyat geçirdiği belirtildi. Bu yüzden böyle bir saldırıya uğramış olabilir dedim."

saldırı

KAMERA KAYITLARI

Elife C., okulda çekilen kamera kayıtlarını izlediğinde olayın boyutlarını daha net anladığını ifade etti: "Kayıtları izlediğimde, saldırgan çocuğun önce yastık ve yorganla oğlumun üstünü kapattığını ve boğmaya çalıştığını gördüm. Ardından her yerini ısırmaya başladı. Oğlumun bağırışları üzerine diğer çocuklar paniğe kapılarak öğretmenlerine haber verdiler. Ancak öğretmenlerin odaya gelmesi belirli bir süre aldı. Oğlumun vücudunda 13 ayrı ısırık izi vardı."

saldırı

Elife C., oğlunun yaşadığı olayın ardından hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir travma yaşadığını belirtti. "Oğlumun yaraları hala iyileşmedi ve izleri duruyor. Oğlum yoğun bir tedavi sürecinden geçiyor ve halen terapilere devam ediyor. Yaşadığı travmayı atlatmakta zorlanıyor" dedi.

OKULDA GÜVENLİK ZAFİYETİ

Elife C., olayın yaşandığı anaokulunda güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu vurguladı. "Anaokulu öğretmeniyim ve yıllardır bu işin içindeyim. Ancak böyle bir olayla hiç karşılaşmadım. Uyku odasında çocukların yalnız bırakılması ve saldırı anında öğretmenlerin müdahalede geç kalması kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Olayın ardından savcılık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Mağdur çocuğun ailesi, olayın sorumlularının bulunmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Anaokulu yönetimi ise olayın detaylarını araştırarak gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

saldırı

saldırı

İLGİLİ HABERLER

Temmuz zammı o emeklileri teğet geçecek! Tek kuruş zam alamayacaklar

4 ilde 10.000 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ dev projeyi duyurdu

Milyonlarca emekli kahrolacak! Bayram öncesi tamamen yasaklandı

Acil nakit arayanlara 10.000 TL destek! Yapı Kredi 3 gün içinde başvurana ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

İş Bankası emeklinin cüzdanını dolduracak! Bu rakam daha önce ne görüldü ne duyuldu

Elinde bundan olup satan eyvah diyecek! Selçuk Geçer büyük zararı açıkladı

Milyonlarca emekli kahrolacak! Bayram öncesi tamamen yasaklandı

Yok artık dedirtecek tutar! Hemen bakın kredi limitiniz 223.500 TL oldu

Bankadan bayram ayı kıyağı! 500 TL ödeme şipşak gelecek

Acil nakit arayanlara 10.000 TL destek! Yapı Kredi 3 gün içinde başvurana ödeyecek

Tapusu olanlar dikkat! Artık o şart aranmayacak

Depoyu fullemeyen ah vah edecek! Akaryakıta bayram zammı erken geliyor!

Fatura derdinizi Akbank ortadan kaldıracak! Faturayı getir ödemeyi kap

Taşıt almanın tam zamanı açıklandı! 7 Temmuz öncesi faizler adeta yerin dibine giriyor

4 ilde 10.000 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ dev projeyi duyurdu

Temmuz zammı o emeklileri teğet geçecek! Tek kuruş zam alamayacaklar