Konya'da Apartman Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Konya'da 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın, 5 kişinin dumandan etkilenmesine neden oldu.

Olay, 5 katlı bir binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangının çıkmasıyla başladı. Yangın haberinin alınmasının ardından, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi, 2'si çocuk olmak üzere, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış anında evde bulunan Ümit Alkış, yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu anlamadık. Çocukları aşağı indirdik. Bir anda her taraf duman oldu. Ondan sonra itfaiye geldi. Eşim ve 2 çocuk etkilendi. Hastaneye gittiler," sözleriyle yaşanan dehşeti anlattı.

Konya'da 5 katlı apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da 5 katlı apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.