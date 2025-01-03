Konya'da Av Tüfeği Kazara Ateş Aldı: Bir Kişi Yaralandı

Konya'da Av Tüfeği Kazası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Vahit Tüfenk (38), temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından yaralandı. Olay, Tüfenk'in bağ evinde gerçekleşti.

Olayın ardından Tüfenk, yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, Tüfenk'in durumu daha da ciddileşince Konya'ya sevk edildi.

Yetkililer, bu tür kazaların önlenmesi için av tüfeklerinin doğru ve güvenli şekilde temizlenmesi gerektiğini vurguladı.