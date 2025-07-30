Konya'da Bisikletçiler, Kazada Hayatını Kaybeden Arkadaşları İçin Pedal Çevirdi

Konya'daki bisiklet toplulukları, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Ekizer (44) için anma sürüşü gerçekleştirdi.

Mevlana Kültür Merkezi önünde toplanan bisikletçiler, Mevlana Meydanı'na kadar ellerinde pankart ve fotoğraflarla pedal çevirdiler. Etkinlik esnasında, kazada hayatını kaybeden Ekizer için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Topluluk adına bir açıklama yapan Yücel Uysal, gazetecilere yaptığı konuşmada, "Hayatını kaybeden Ekizer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz" diyerek duygularını ifade etti. Uysal, bu olayın bisikletlilerin trafikte maruz kaldığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekerek, "Bisikletliler olarak, yollarda görünür olmak ve yaşama hakkımızı güvenli bir şekilde sürdürmek için destek bekliyoruz. Sürücülere, bu konuda daha dikkatli olmaya ve yetkililere etkili önlemler almaya davet ediyoruz." dedi.

Uysal, bisikletlilerin trafikte fark edilmelerini sağlamak amacıyla çaba içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi. Hatırlanacağı üzere, Beyşehir-Antalya kara yolu Derebucak ilçesi yakınlarında, 27 Temmuz'da Ekizer'in kullandığı bisiklete bir otomobil çarpmış ve bu saldırı sonucu Ekizer, hastanede yaşamını yitirmişti.

Konya'daki bisiklet topluluklarınca, trafik kazasında yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü Ahmet Ekizer (44) için anma sürüşü yapıldı. Mevlana Kültür Merkezi önünde toplanan bisikletliler, Mevlana Meydanı'na kadar, ellerinde pankart ve fotoğraflarla pedal çevirdi.

Konya'daki bisiklet topluluklarınca, trafik kazasında yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü Ahmet Ekizer (44) için anma sürüşü yapıldı. Mevlana Kültür Merkezi önünde toplanan bisikletliler, Mevlana Meydanı'na kadar, ellerinde pankart ve fotoğraflarla pedal çevirdi.