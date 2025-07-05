DOLAR
39,81 -0,03%
EURO
46,9 0,15%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.303.899,56 -0,36%

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Konya'da Selçuklu Belediyesi, tarımcılar için %70 hibeli destek sağlamaya başladı. Modern seralar sayesinde üretim artışı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 12:18
Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Konya'da Tarımcılar İçin Yüzde 70 Hibeli Destek!

Gün geçtikçe artan destekler arasında, özellikle tarımcılık yapan vatandaşa sunulan avantajlar öne çıkıyor. Selçuklu Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle yeni bir hibe desteği projesini hayata geçirdi. Bu proje, Konya'daki çiftçilere %70 hibe desteği sunacak.

Hibe Desteği Artırıldı

Normal şartlarda %50 hibe desteği sağlayan KOP Bölge Kalkınma İdaresi, Selçuklu Belediyesi'nin ek katkısıyla bu oranı %70'e yükseltmiş durumda. Selçuklu Belediyesi, çiftçilerin yükünü hafifletmek ve projeye katılımı teşvik etmek amacıyla toplamda 3 Milyon 360 Bin TL bütçe ayırdı. Böylece çiftçiler, modern seraların maliyetinin yalnızca %30'unu karşılayarak üretime başlayabilecek.

Sürdürülebilir Tarım İçin Önemli Adım

İmzalanan işbirliği protokolü töreninde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu protokol sadece maddi bir destek değil; üretime, emeğe ve toprağa verilen değerin bir ifadesidir. Çiftçimizle birlikte, Selçuklu'nun tarımsal kalkınmasına katkıda bulunmak bizim görevimizdir. Bu rekor hibe oranıyla daha fazla üreticimizin modern tarıma geçiş yapacağına ve Selçuklu'nun tarımsal potansiyelini zirveye taşıyacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Modern Seralarla Üretimde Verimlilik

Proje dahilinde kurulacak olan 525 metrekarelik yüksek tavanlı modern seralar, tarımda verimliliği artırmak ve kaliteli üretim sağlamak üzere tasarlandı. Geleneksel yöntemlerin aksine bu seralar, yıl boyunca sürdürülebilir üretim sunarak çiftçilerin yıllık gelirini artıracak. Ayrıca tüketiciler de yılın her döneminde daha uygun fiyatlı ve nitelikli ürünlere ulaşma imkanı bulacak.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2
Siirt'te Bahçe Sulamak İçin Evden Ayrılan Adam Ahırda Ölü Bulundu
3
Ağrı'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Ağır Yaralandı
4
Çorum'da Kayıp Kişinin Cinayeti: Bıçakla Öldürülüp Gömülmüş
5
İzmir Depremzedelerinin Elektrik ve Suları Kesildi: Tepkiler Büyüyor
6
Amasya'da Şok Olay: Eşini Vurup İntihar Etti
7
Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor