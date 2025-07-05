Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Konya'da Tarımcılar İçin Yüzde 70 Hibeli Destek!

Gün geçtikçe artan destekler arasında, özellikle tarımcılık yapan vatandaşa sunulan avantajlar öne çıkıyor. Selçuklu Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle yeni bir hibe desteği projesini hayata geçirdi. Bu proje, Konya'daki çiftçilere %70 hibe desteği sunacak.

Hibe Desteği Artırıldı

Normal şartlarda %50 hibe desteği sağlayan KOP Bölge Kalkınma İdaresi, Selçuklu Belediyesi'nin ek katkısıyla bu oranı %70'e yükseltmiş durumda. Selçuklu Belediyesi, çiftçilerin yükünü hafifletmek ve projeye katılımı teşvik etmek amacıyla toplamda 3 Milyon 360 Bin TL bütçe ayırdı. Böylece çiftçiler, modern seraların maliyetinin yalnızca %30'unu karşılayarak üretime başlayabilecek.

Sürdürülebilir Tarım İçin Önemli Adım

İmzalanan işbirliği protokolü töreninde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu protokol sadece maddi bir destek değil; üretime, emeğe ve toprağa verilen değerin bir ifadesidir. Çiftçimizle birlikte, Selçuklu'nun tarımsal kalkınmasına katkıda bulunmak bizim görevimizdir. Bu rekor hibe oranıyla daha fazla üreticimizin modern tarıma geçiş yapacağına ve Selçuklu'nun tarımsal potansiyelini zirveye taşıyacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Modern Seralarla Üretimde Verimlilik

Proje dahilinde kurulacak olan 525 metrekarelik yüksek tavanlı modern seralar, tarımda verimliliği artırmak ve kaliteli üretim sağlamak üzere tasarlandı. Geleneksel yöntemlerin aksine bu seralar, yıl boyunca sürdürülebilir üretim sunarak çiftçilerin yıllık gelirini artıracak. Ayrıca tüketiciler de yılın her döneminde daha uygun fiyatlı ve nitelikli ürünlere ulaşma imkanı bulacak.