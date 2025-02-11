Konya'da Çocuk Ölüme Neden Olan İlaçlama Davası Başladı

Konya'da İlaçlama Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da gerçekleşen acı bir olayın ardından, böcek ilaçlaması yapılan evin üst katındaki dairede zehirlendikleri belirlenen 6 kişiden biri olan 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel hayatını kaybetti. Bu trajik olayla ilgili olarak 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Tutuklu Sanıklar Mahkeme Karşısında

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulkerim El A. ve Ahmed El M. katıldı. Ayrıca, hayatını kaybeden çocuğun yakınları ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı.