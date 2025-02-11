Konya'da Çocuk Ölüme Neden Olan İlaçlama Davası Başladı

Konya'da İlaçlama Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Konya'da gerçekleşen acı bir olayın ardından, böcek ilaçlaması yapılan evin üst katındaki dairede zehirlendikleri belirlenen 6 kişiden biri olan 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel hayatını kaybetti. Bu trajik olayla ilgili olarak 2 sanığın yargılanmasına başlandı.
Tutuklu Sanıklar Mahkeme Karşısında
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulkerim El A. ve Ahmed El M. katıldı. Ayrıca, hayatını kaybeden çocuğun yakınları ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı.
İlaçlamayı gerçekleştiren sanık Abdulkerim El A., evinde tahta kurusu görünce böcek ilaçlaması yaptırmak istediğini belirterek diğer sanık Ahmed El M.'yi aradığını ifade etti. Duruşmada, evin ilaçlamasından sonra sanık Ahmed El M.'nin kendisine "Eve 3 gün girilmemesi gerektiğini" söylediğini aktaran Abdulkerim El A., bu süre zarfında abisinin evinde kaldığını açıkladı. "Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi isterim" İfadelerine geçilen Ahmet El M. ise aynı ilaçla daha önce kendi evini ilaçladığını, geriye kalan kısmını internet üzerinden satmayı planladığını belirtti. "Evinde tahta kurusu olduğunu söyledi. Ertesi gün evine gittim" Hayatını kaybeden çocuğun annesi Ayşegül Temel, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Olay, 29 Ocak 2024 tarihinde Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binada yaşandı. Alt katında yaşayan inşaat işçisi Abdulkerim El A, evinin çeşitli yerlerine böcek ilacı uygulayarak ardından kapı ve pencerelerini bantladı ve evi terk etti. Üst katta anneannesi Necla Duran'ı ziyarete gelen torunu Ahmet Enes Temel, evin içindeki gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Necla Duran'ı ziyarete gelen Ayşegül Temel ile torunları Fatmanur Temel, Yasin Temel, diğer kızıyla birlikte Mine Büyükgöker ve Sena Gül Büyükgöker de hastanede tedavi altına alındı.
Sanıkların İfadeleri
Aile İstedi: Adalet
Olayın Detayları
İfadelerine geçilen Ahmet El M. ise aynı ilaçla daha önce kendi evini ilaçladığını, geriye kalan kısmını internet üzerinden satmayı planladığını belirtti. "Evinde tahta kurusu olduğunu söyledi. Ertesi gün evine gittim" Hayatını kaybeden çocuğun annesi Ayşegül Temel, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Olay, 29 Ocak 2024 tarihinde Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binada yaşandı. Alt katında yaşayan inşaat işçisi Abdulkerim El A, evinin çeşitli yerlerine böcek ilacı uygulayarak ardından kapı ve pencerelerini bantladı ve evi terk etti. Üst katta anneannesi Necla Duran'ı ziyarete gelen torunu Ahmet Enes Temel, evin içindeki gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Necla Duran'ı ziyarete gelen Ayşegül Temel ile torunları Fatmanur Temel, Yasin Temel, diğer kızıyla birlikte Mine Büyükgöker ve Sena Gül Büyükgöker de hastanede tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden çocuğun annesi Ayşegül Temel, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Olay, 29 Ocak 2024 tarihinde Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binada yaşandı. Alt katında yaşayan inşaat işçisi Abdulkerim El A, evinin çeşitli yerlerine böcek ilacı uygulayarak ardından kapı ve pencerelerini bantladı ve evi terk etti. Üst katta anneannesi Necla Duran'ı ziyarete gelen torunu Ahmet Enes Temel, evin içindeki gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Necla Duran'ı ziyarete gelen Ayşegül Temel ile torunları Fatmanur Temel, Yasin Temel, diğer kızıyla birlikte Mine Büyükgöker ve Sena Gül Büyükgöker de hastanede tedavi altına alındı.