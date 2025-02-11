DOLAR
36,04 -0,06%
EURO
37,25 -0,32%
ALTIN
3.359,96 -0,01%
BITCOIN
3.490.992,99 0,52%

Konya'da Çocuk Ölüme Neden Olan İlaçlama Davası Başladı

Konya'da böcek ilacından zehirlenen 8 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 2 sanık hakim karşısında.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:25
Konya'da Çocuk Ölüme Neden Olan İlaçlama Davası Başladı

Konya'da İlaçlama Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da gerçekleşen acı bir olayın ardından, böcek ilaçlaması yapılan evin üst katındaki dairede zehirlendikleri belirlenen 6 kişiden biri olan 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel hayatını kaybetti. Bu trajik olayla ilgili olarak 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Tutuklu Sanıklar Mahkeme Karşısında

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulkerim El A. ve Ahmed El M. katıldı. Ayrıca, hayatını kaybeden çocuğun yakınları ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

İlaçlamayı gerçekleştiren sanık Abdulkerim El A., evinde tahta kurusu görünce böcek ilaçlaması yaptırmak istediğini belirterek diğer sanık Ahmed El M.'yi aradığını ifade etti. Duruşmada, evin ilaçlamasından sonra sanık Ahmed El M.'nin kendisine "Eve 3 gün girilmemesi gerektiğini" söylediğini aktaran Abdulkerim El A., bu süre zarfında abisinin evinde kaldığını açıkladı. "Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi isterim"

Sanıkların İfadeleri

İfadelerine geçilen Ahmet El M. ise aynı ilaçla daha önce kendi evini ilaçladığını, geriye kalan kısmını internet üzerinden satmayı planladığını belirtti. "Evinde tahta kurusu olduğunu söyledi. Ertesi gün evine gittim"

Aile İstedi: Adalet

Hayatını kaybeden çocuğun annesi Ayşegül Temel, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

Olay, 29 Ocak 2024 tarihinde Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binada yaşandı. Alt katında yaşayan inşaat işçisi Abdulkerim El A, evinin çeşitli yerlerine böcek ilacı uygulayarak ardından kapı ve pencerelerini bantladı ve evi terk etti. Üst katta anneannesi Necla Duran'ı ziyarete gelen torunu Ahmet Enes Temel, evin içindeki gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Necla Duran'ı ziyarete gelen Ayşegül Temel ile torunları Fatmanur Temel, Yasin Temel, diğer kızıyla birlikte Mine Büyükgöker ve Sena Gül Büyükgöker de hastanede tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'deki Yangın Olayında İtfaiye Araçları Durduruldu, Polislere Soruşturma Açıldı
2
İsrail'in Saldırıları Sonucunda Gazze'de 92 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
İzmir'de Bebeğini Denize Atan Kadın Tutuklandı
4
Sakarya'da 3,5 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
5
ABD, Avustralya ve İngiltere'den Rusya Merkezli Zservers'e Yaptırım
6
Isparta'da Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!