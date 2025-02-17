Konya'da Dekan Yardımcısına Saldırı: Öğrenci İntihar Girişiminde Bulundu

Konya'da Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Trajik Olay

Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısını odasında silahla yaralayan öğrenci, durumu daha da kötüleştirerek intihar girişiminde bulundu. Olay, dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ın, öğrencisi B.S.E. tarafından odasında vurulmasıyla gerçekleşti.

Paniğe Neden Olan Saldırı

Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk bilgiler, dekan yardımcısının durumunun kritik olduğunu gösteriyor.

Üniversiteden Resmi Açıklama

Selçuk Üniversitesi, yaşanan olayla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaralı öğretim üyemiz ameliyata alınmış ve gerekli müdahaleler yapılmıştır. Hayati tehlikesi devam etmektedir," denildi. Ayrıca, intihar teşebbüsünde bulunan öğrencinin de yaşam destek ünitesine bağlandığı bildirildi.

Adli Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, üniversitenin gerekli incelemeleri yaptığı vurgulandı. Rektörlük, gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Olayın nedenlerine dair sorular hâlâ yanıt bekliyor.

Üniversite camiası, bu trajik olaydan duyduğu üzüntüyü paylaşarak, yaşanan gelişmelerin takipçisi olacağının altını çizdi.