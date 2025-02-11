Konya'da Dini Nikahlı Eşini Öldüren Kadın Tutuklandı

Konya'da Dini Nikahlı Eş Cinayeti

Konya'nın Meram ilçesinde, dini nikahlı eşi Şuayip Demir'i (32) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, A.K. (35), tutuklandı. Dört kişilik bir ekip, sabaha karşı Gödene Mahallesi'nde bulunan aracında göğsünden bıçaklanmış halde bulunan Demir'in cinayetini aydınlatmak amacıyla çalışmalar yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Demir'in geceyi yanında geçirdiği belirlenen ve olaydan sonra ihbarda bulunan dini nikahlı eşi A.K.'yı gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, kısa sürede gelişen olayın detayları netleşti.

A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bu gelişme, Konya'daki cinayet vakalarının artış gösterdiği bir dönemde dikkat çekti.