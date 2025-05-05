Konya'da Doğal Gaz Patlamasında 12 Kişi Yaralandı

Konya'da Şiddetli Patlama: 12 Yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşanan doğal gaz kaynaklı patlama sonucunda, 1'i ağır olmak üzere toplamda 12 kişi yaralandı. Olay, Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Gece saat 01.40 sularında gerçekleşen patlama sonrası, bölgedeki durumun ciddiyeti üzerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Valilik Açıklaması

Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilen yaralılar arasında 1 kişinin durumu ağırdır. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir" denildi. Ayrıca, patlama sonrası yangın çıktığı bilgisi de bildirildi.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Valilik, yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yetkililer, olayın nedenine dair incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

Konya'nın Karatay ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.