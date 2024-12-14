Konya'da Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Yangın, Bozkır'da Endişe Yarattı

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, 54 yaşındaki Mustafa Deniz, evinde çıkan yangın sonucunda hayatını kaybetti.

Dumanlar Yükselince Harekete Geçildi

İki katlı bir evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, derhal durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine hızla itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangının ardından yapılan soğutma çalışmaları esnasında sağlık ekipleri, evin içinde yalnız yaşayan Deniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze Hastane Morguna Kaldırıldı

Mustafa Deniz'in vefatı, mahallede büyük üzüntü yaratırken, cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.