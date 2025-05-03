Konya'da Gazze Saldırılarına Destek İçin Gösteri

Konya'daki Protesto Gösterisi

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Katılımcılar, hayatını kaybeden bebek ve çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Öncülüğünde

İnsan Hak ve Hürriyetleri İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi tarafından düzenlenen protestoda, vatandaşlar ellerinde bayrak ve pankartlarla Kayalıpark’ta toplandı.

İnsani Kriz ve İnsanlık Suçu

Konya İHH Kadın Kolları Başkanı Erengül Karabağ, yaptığı açıklamada, Gazze’de 2 milyondan fazla insanın açlık ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Bu durumun bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Karabağ, "Bizim görevimiz, direncimizi diri tutup, yapılan zulme karşı birlikte hareket etmektir. Gazze’nin ilhakı söz konusu olamaz. Gazze halkı yalnız değildir" dedi.

Toplumsal Sorumluluk ve Farkındalık

Erengül, birçok insanın bu acılara duyarsız kaldığını ifade ederek, "Herkes bu sorumlulukta üzerine düşeni yapmalı. Gazze'de ölen masum bedenlerin dili olabilmek için buradayız. Gazze kazanana kadar bu mücadeleye sırt dönmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Anma ve Dualar

Protestonun ardından, Gazze’de ölen çocuk ve bebekleri sembolize eden kefene sarılı cenazeler parka bırakıldı. Etkinlik, şiir dinletisi ve yapılan dualarla sona erdi.

Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocuklara dikkati çekmek için bir araya geldi. Kayalıpark'ta, Gazze'de ölen çocuk ve bebekleri sembolize eden "kefene sarılı cenazeler" meydana bırakıldı.

Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocuklara dikkati çekmek için bir araya geldi. Kayalıpark'ta, Gazze'de ölen çocuk ve bebekleri sembolize eden "kefene sarılı cenazeler" meydana bırakıldı.