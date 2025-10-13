Konya'da İşçi-İşveren Buluşmaları: Yeşil ve Dijital Dönüşümün İstihdama Yansımaları

Konya'da 'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları' düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından Konya'da düzenlenen 'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları' programında, dönüşümün istihdam ve beceri gereksinimleri masaya yatırıldı.

Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede'nin değerlendirmeleri

Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede, bir otelde gerçekleştirilen programda dijital dönüşüm ile yeşil dönüşümün çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğini vurguladı. Dede, farklı illerde aynı temalı toplantılarla işçi ve işverenlerle bir araya geldiklerini belirterek, "Hayata geçirdiğimiz politikalar var. Bunun sahadaki yansımasını görmek açısından bu toplantılar bizim için son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Dede, yeşil dönüşüm denilince ilk akla iklim değişikliğinin geldiğini; rekor kıran sıcaklar, orman yangınları ve yer altı sularının çekilmesi gibi etkilerin yıkıcı sonuçlar doğurduğunu hatırlattı. İklim değişikliğinin işgücü piyasası ve istihdam üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı etkileri olduğunu belirtti ve "İkiz dönüşüm, yeşil ve dijital dönüşüm dediğimizde aslında biz bu dolaylı etkilerine biraz daha odaklanıyoruz." dedi.

Ulusal İstihdam Stratejisi ve öncelikler

Dede, Bakanlık olarak yakın zamanda ilan edilen Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında, yeşil ve dijital dönüşümle beceri uyumunun geliştirilmesi eksenini ana hedef olarak belirlediklerini ifade etti. Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesini öncelikli hedeflere koyduklarını söyleyen Dede, ikinci eksenin ise kapsayıcı istihdam olduğunu aktardı. Kapsayıcı istihdamda amaçlarının, özel politika gerektiren veya dezavantajlı grupları işgücü piyasasına kazandırmak olduğunu vurguladı.

'Adil Geçiş Stratejisi' hedefi

Dönüşüm sürecine yönelik kapsayıcı planlamalara değinen Dede, "Tüm bu süreçte ikiz dönüşümün etkilerini en iyi şekilde yönetebilmek için temel politika hedefi olarak 'Adil Geçiş Stratejisi''ni belirledik." dedi ve 2026 yılında 'Adil Geçiş Stratejisi' hazırlamayı düşündüklerini açıkladı. Dede, adil geçişi "süreçlerin toplumun her kesimi için gerekli istihdam tedbirlerinin alındığı, sosyal koruma mekanizmalarının oluşturulduğu, kimsenin geride bırakılmadığı şekilde yönetilmesi" olarak özetledi.

İŞKUR değerlendirmesi ve panel

Programda söz alan Konya İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftci, işgücü piyasasındaki hızlı dönüşüme dikkat çekerek, "Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm, çalışma hayatının dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Biz de İŞKUR olarak bu dönüşüme sadece uyum sağlayan değil, aynı zamanda yön veren bir kurum olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından, Suat Dede moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve ana teması "Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sürecinde Beceri Uyumunun Geliştirilmesi" olan panelde, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm politikalarının iş gücü piyasasında yarattığı değişimler detaylı şekilde ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından Konya'da "Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları" programı düzenlendi.